TikTok může být zakázán i v USA: vláda ho podezřívá, že jde o spyware

Čínské produkty to nemají vždy jednoduché. Okolní svět se bojí toho, že v sobě mají nejrůznější sledovací techniky a data o uživatelích tajně posílají na čínské servery. USA už proto vyhlásila ban např. na telefony ZTE nebo Huawei, poslední dobou to mají těžké i čínské sociální sítě. V hledáčku je především extrémně populární TikTok, který má okolo 2 miliard uživatelů. Ten už spolu s dalšími 58 aplikacemi z obav ze špehování lidí zakázali v Indii, nyní něco podobného hrozí i v USA.

Ministr zahraničních věcí USA Mike Pompeo se totiž nechal slyšet, že americká vláda zvažuje zabanování čínských sociálních sítí z podobných důvodů, jako to s TikTokem udělala Indie a jak to samy Spojené státy udělaly s výše zmíněnými výrobci telefonů. Ban by se nemusel zdaleka týkat jen TikToku, ale i dalších čínských sociálních sítí. TikTok se sice snaží dokázat, že nemá vazby na čínskou vládu, ale zástupci mnoha mocností mu to nevěří. Např. tvrdí, že data amerických uživatelů jsou ukládána na serverech v USA se zálohami v Singapuru, ale nikoli v Číně.



