TikTok zavádí filtry obsahu, mladistvým neukáže obsah pro dospělé,...

TikTok je dnes velmi populární sociální sítí, která je zajímavá především velmi dobrým cílením na konkrétní uživatele. V tom patří k nejlepším, jenže i v tomto může být problém (někdy už není potřeba dalšího předtím dobře rozpoznaného zacílení). Tvůrci tak v následujících týdnech postupně zavedou několik různých druhů pomocných filtrů, které by měly dále vylepšit chování sítě i odpovědět na její kritiku. Ta směřovala především na zanedbanou ochranu mladistvých, a tak se nově objeví automatické rozpoznávání obsahu pro dospělé nebo jinak problematického obsahu pro věkovou skupinu 13-17 let a těm se pak takový obsah nezobrazí (druhou otázkou pochopitelně je, jaký věk si zde uživatel nastaví).



Zapracovalo se ale i na obecném doporučování. Bude tak možné zakázat zobrazování videí s vybranými hashtagy, nebo eliminovat doporučování v oblasti, která už člověka nezajímá. Příkladem může být rekonstrukce domu nebo nějaký jiný "DIY" projekt. Poté, co uživatel projekt dokončí, už další videa, která se tohoto týkají, potřebovat nebude, a předtím správné zacílení by se tak stalo už nepotřebným. Využít se to dá i tak, že např. vegetariáni a vegani nastaví, aby se jim nezobrazovaly věci týkající se receptů s masem a podobně.

V neposlední řadě se také omezí zobrazování videí stále stejného tématu, které je bezproblémové občas, ale může být problematické pro mentální pohodu při soustavném sledování. TikTok tak bude limitovat množství videí týkajících se např. diet, extrémního cvičení, smutných nebo depresivních témat a podobně. Problémem však je, že videa týkající se takového tématu mohou mít jak negativní, tak ale také pozitivní dopad (prohlubování negativního postoje v prvním případě, nabídka řešení v případě druhém) a bude těžké toto správně vyfiltrovat.