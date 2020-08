Tim Cook, CEO společnosti Apple, se stal miliardářem

Na světě je hodně miliardářů a bavíme-li se o světě IT, většina z nich byla i zakladateli společností (nebo se připojili v raných fázích projektů), ze kterých plyne jejich jmění. Vzpomenout můžeme např. na Bill Gatese a jeho Microsoft (121 mld. USD), Jeffa Bezose v Amazonu (187 mld. USD), Marka Zuckerberga ve Facebooku (102 mld. USD) a mnoho dalších. To o Timovi Cookovi z Applu až tak moc neplatí. I když byl zaměstnancem Applu už od roku 1998, jejím CEO se stal až po Jobsově smrti v roce 2011. I to projevuje na tom, že zatímco u výše zmíněných se jmění pohybuje v mnoha desítkách miliard USD, resp. nyní už přes sto miliard, Tim Cook teprve nyní překonává magickou hranici jedné miliardy.

Dle Bloombergu na prodeji akcií a kompenzacích vydělal 650 milionů dolarů a jeho 847 969 akcií Applu má díky jejich velmi rychle rostoucí ceně (téměř 451 USD za akcii) hodnotu dalších 382 mil. dolarů, což dělá dohromady zhruba 1,03 mld. USD. Cook přitom nedrží nějak velký podíl ve společnosti, činí jen cca 0,02 %. Díky růstu cen akcií Applu ale nejspíš ještě v tomto měsíci obdrží další výplatu ze společnosti v podobě 560 tisíc akcií (252 mil. USD). Podobně jako např. Gates, i Cook věnuje nemalou část svého jmění charitám a na různé další projekty.

I když Cook není zakladatelem Applu a Jobs byl mnohými považován za nenahraditelného, ukázalo se, že je lepším obchodníkem. Apple sice poněkud ztratil z image společnosti přinášející přelomové produkty, nicméně dokáže stále přinášet produkty, které lidé chtějí a jsou ochotni za ně zaplatit, především je tu ale poslední dobou důraz na služby. Není divu, že hodnota Applu dosáhla na 1,93 bilionu USD a bude patrně první americkou společností, která překoná 2 biliony.

Ceny souvisejících / podobných produktů: