Tim Cook v rozhovoru vyzdvihl AR, byl méně kritický než v minulosti

Systémy virtuální a rozšířené reality vyvíjelo mnoho společností, nemálo z nich už s tím také skončilo, nebo projekt výrazně omezilo. Apple ale do vlaku teprve chce nastoupit. Tim Cook, který je v čele Applu už pěknou řádku let po smrti Steva Jobse, se ještě v roce 2015 k podobným brýlím vyjadřoval docela kriticky. Tehdy řekl, že podle Applu nejsou chytré brýle zrovna dobrým krokem, protože je lidé nebudou chtít nosit. Jsou obtěžující místo toho, aby samotnou technologii upozaďovaly. Tehdy také řekl, že si v Applu vždy mysleli, že tato technologie na trhu propadne a dosud se tak vždy stalo. Nyní, o 8 let později, se na tom zas až tak moc nezměnilo. Ve větším technologii virtuální reality propaguje společnost Meta, jejíž divize VR je sice extrémně ztrátová (příjmy jsou jen pětinou(!) nákladů), nicméně několik desítek milionů prodaných headsetů není zas až tak malé číslo. V zásadě jde o stejné řády jako u herních konzolí.



Tim Cook dal nedávno rozhovor pro GQ v rámci udělování cen Global Creativity Awards 2023, interview vedl Zach Baron. Když se ho zeptal v souvislosti na blízké uvedení headsetu na jeho kritické vyjádření z roku 2015, Cook řekl, že se jeho myšlení pořád vyvíjí a že jestli ho Steve Jobs něco dobře naučil, tak je to to, že by se nikdy neměl "oženit" se svými včerejšími přesvědčením. Přesto je vidět, že nadále moc nevěří virtuální realitě a metaversu. Velký smysl očividně vidí v rozšířené realitě, se kterou se už v produktech Applu setkáváme několik let, což platí především o iPadech nebo iPhonech.