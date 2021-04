Tim Cook vidí Apple v AR, autonomních vozech a obdivuje Teslu

Apple, Timem Cookem. Půlhodinový záznam si můžete poslechnout ve formě podcastu nebo si přečíst jeho přepis. Zde vypíchneme jen to nejdůležitější včetně zmínek o Apple Car. Značná část rozhovoru se týkala bezpečí dat a soukromí včetně klasických kauz, jakou byla aplikace Parler. Tam šlo o svobodu slova a cenzuru hate speech, kde je Apple proti šíření nenávistných projevů. Podle něj by měla být určitá kontrola nad projevy a vyzdvihoval Apple News s kurátory v boji proti dezinformacím.

Dále byly zmíněny problémy s Facebookem. Ten je nešťastný z nových pravidel iOSu, které vyžadují lepší specifikace toho, jak aplikace sledují uživatele, a musí uživatelům umožnit možnost sledování odmítnout. Facebook se tak obává velkého poklesu příjmů, naopak Apple zastává názor, že uživatel musí vědět, co se děje s jeho daty. Hovořilo se také o Epic Games a o výši provizí. Tim Cook zmínil, že všechny změny v posledních letech znamenaly snížení jejich výše pro Apple a zvýšení pro autory.

Tim Cook vidí velkou budoucnost v rozšířené realitě (AR). Použití může najít v medicíně, vzdělávání, hrách i prodeji produktů. Už dnes iPhony nabízí pár funkcí spojených s AR a v budoucnu se má počet ještě rozšířit, dle Cooka jde dokonce o kriticky důležitou oblast. Sám Cook však přiznává, že si není jistý, zda za 10 let ještě povede Apple.



Apple Car? Půjde Apple do elektromobility a autonomních aut? Tim Cook zde přinesl mnoho politických odpovědí. Pojďme z nich ale něco vyčíst. Prvně potvrdil, že s Velkou otázkou je ale především? Půjde Apple do elektromobility a autonomních aut? Tim Cook zde přinesl mnoho politických odpovědí. Pojďme z nich ale něco vyčíst. Prvně potvrdil, že s Elonem Muskem opravdu nikdy nemluvil . Přiznal však, že obdivuje, co vše vlastně Tesla dokázala, a že i po tolika letech je technologicky stále na špičce. Dále řekl, že auto je robot a autonomní auto v podstatě také. S autonomními technologiemi se dle Cooka dá dělat spousta věcí a teprve uvidíme, co dělá Apple. Interně v Applu zkoumají spoustu věcí, přičemž spousta z nich nikdy nespatří světlo světa. A zde Cook přinesl typickou politickou odpověď: "Neříkám, že tato to nebude [co nespatří světlo světa]."

Na otázku, zda to bude auto nebo technologie do auta, Cook neodpověděl (resp. odpověděl, že neodpoví). Nicméně řekl, že Apple miluje integrací hardwaru, softwaru a služeb, přičemž celé kouzlo spočívá v tom, kde se tyto tři věci prolínají. To v Applu dle jeho slov dělají rádi a také mají rádi primární technologii kolem toho všeho. Pokud jde o software a služby, zde by systém pro autonomní řízení a zároveň propojený se službami Apple dával smysl. Ale poněkud nám tu chybí onen HW. Teoreticky by to sice mohla být řídící jednotka, na které to vše poběží, ale to je zase pro Apple poněkud málo. To by jen těžko mohl být stylový hardware, kterým je firma tak proslulá. Nějaký zakopaný počítač v útrobách auta by Applu asi nestačil. Takže se nám zase vrací do hry celé auto. Jak jsme ale viděli výše, to nebylo explicitně ani potvrzeno, ale ani vyvráceno.



