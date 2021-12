Tim Sweeney by rád zřídil unifikovaný digitální obchod s hrami a aplikacemi

Ihned nás napadne, co za tímto voláním může být a zda snad nějak nesouvisí s aktuálním sporem mezi Epic Games a firmou Apple, která nedávno se Sweeneym vytřela podlahu , a to s jen malou nadsázkou. Firma Apple se pak ve sporu odvolala a chce nad Epic Games v daném sporu zcela vyhrát, zatímco Sweeney mezitím zaplatil dlužnou částku a doufal, že Apple na oplátku opět zpřístupní vývojářský účet a možnost na svých platformách nabídnout především hru Fortnite. Právě to se ale nestalo a Sweeney chce nyní nejspíše vrátit úder.





Tim Sweeney nyní útočí nejen na Apple, ale také na Google, když volá po jednotném a univerzálním obchodě s aplikacemi, což pronesl konkrétně v Soulu na konferenci Coalition for App Fairness.

Sweeney také uvedl, že jeho firma Epic Games už začala spolupracovat s nakladateli i poskytovateli služeb s cílem naplnění této vize, která by pro zákazníky znamenala i jistotu, že software zakoupený v jednotném obchodě bude fungovat napříč všemi platformami. To pochopitelně znamená, že by měl fungovat na platformách, které takový software zvládnou provozovat, čili jde tu o odstranění víceméně umělých omezení a zámků.

V případě her by to tak v důsledku znamenalo i to, že by už neexistovaly žádné exkluzivity pouze pro PlayStation, Xbox či PC a dostupnost by se řídila jen dle toho, zda daná platforma konkrétní hru zvládne, nebo nezvládne provozovat. To ale samozřejmě neznamená, že takového stavu je možné docílit mávnutím proutku, neboť za každým portem hry na nějakou platformu se skrývá čas a snaha vývojářů, čili i náklady. Ale ty by samozřejmě byly vyváženy celkově větším trhem.

Sweeney se také ve své řeči pustil vcelku pochopitelně zvláště do firmy Apple, která dle jeho slov omezuje miliardy uživatelů pomocí svého obchodu a platební politiky. Apple přitom dle Sweeneyho dodržuje zákony autoritářských režimů, zatímco antimonopolní zákony v Jižní Koreji má naopak ignorovat. Apple tak "musí být zastaven".

Podobně se Sweeney vyjadřoval i na adresu Googlu, v jehož případě mluvil o servisních poplatcích i za neprovedené platby, což označil za šílenost. Mluvčí Googlu v odpovědi sdělil, že servisní poplatky se netýkají pouze plateb, ale celé služby, zatímco firma Apple na Sweeneyho slova nijak nereagovala. My ale spíše čekáme na podrobnosti o tom, jak konkrétně si v Epic Games představují vznik jednotné platformy a jaké kroky byly konkrétně už provedeny.

Ceny souvisejících / podobných produktů: