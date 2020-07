Tom Clancy’s Rainbow Six Siege je zdarma ke GeForce RTX

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition je tak k dispozici zdarma ke všem GeForce RTX v rámci balíčku "Více FPS, více výher", čili to platí pro modely GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER a 2060, dále pro hotová PC s těmito kartami, a to včetně notebooků. Tato akce začala včera a potrvá do 27. srpna 2020 a pochopitelně bude nutné si při koupi najít jednoho ze spolupracujících prodejců.

A jak se dozvídáme z tiskovky Gold Edition této hry obsahuje 16 operátorů, speciální uniformy, skiny, kosmetické předměty a pětiletý Season Pass, který v průběhu letoška přinese rozšíření o 6 operátorů, VIP výhody, rychlejší postup Battle Passu a další.

NVIDIA se obvykle snaží ke GeForce RTX zdarma nabízet hry s podporou ray tracingu či DLSS, ovšem to bychom u Rainbow Six Siege hledali marně. Máme tu tak jiné téma, a sice průměrnou snímkovací frekvenci, přičemž NVIDIA slibuje , že i s RTX 2060 dalece přesáhneme 144 FPS a s RTX 2070 Super pak i 240 FPS.

V poznámce je pak uvedeno, že jde o průměrné FPS v rozlišení 1080p při vysokých detailech, a to na API Vulkan a sestavě s procesorem Core i9-9900K. NVIDIA tím pochopitelně cílí na moderní herní monitory, které nabízí už běžně obnovovací frekvenci 144 Hz a prosazovat se začínají také modely s 240 Hz.

Titul Tom Clancy's Rainbow Six Siege je zaměřen na multiplayer a nyní čítá více než 60 milionů lidí tvořících jeho hráčskou základnu. Právě tato hra nyní získala také podporu funkce NVIDIA Highlights, která využívá pro zachycení nejlepších momentů z her, jako jsou třeba vítězné zásahy protivníka, cloudové servery NVIDIE, čili umělou inteligenci pro rozeznávání vzorů a obrazů, aby funkce nabídla co možná nejvhodnější materiál. Jde tak především o funkci pro sociální servery tvořící materiál, s nímž se můžeme chlubit dle libosti.

Krom toho NVIDIA ještě představila funkci Steam Sync pro GeForce NOW. To znamená, že si můžeme v rámci GeForce NOW synchronizovat svou knihovnu Steamu (Settings > Game Sync), čili podporované hry se pak automaticky zapíšou do záložky "My Library".





