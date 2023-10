Tom Hanks varuje před deepfake klipem, kde jeho AI verze propaguje zubní pojištění

Slavný hollywoodský herecse před několika měsíci vyjadřoval na téma umělé inteligence , kde připustil, že jde o velmi komplikovanou záležitost. Podle jeho tehdejších slov díky AI mohou jeho výkony žít dál i v případě, že by ho zítra přejel autobus, stejně tak může digitálně omládnout o desítky let. Ostatně takovým způsobem byl digitálně omlazen v některých scénách jeho nedávného filmu Muž jménem Otto. Zároveň řekl, že mnoha lidem se digitální verze herců jistě nebude líbit, ale je nezodpovězenou otázkou, nakolik na tom vlastně bude záležet. Také však nabádá k tomu, aby byly vytvořeny nějaké legální rámce stanovující, co vlastně bude možné s jeho podobou a hlasem vlastně dělat (stejně jako ostatních herců). Právě něco takového by mu nyní přišlo vhod.