Tom's Hardware o praktikách ADATA: navnadit na výkon SSD a potichu upravit

Je to v podstatě stejná věc, kterou jsme nedávno probírali v případě napájecích zdrojů pro PC , kde výrobci mohou získat certifikaci 80 Plus pro určitý model, ale na trh nakonec vyšlou verzi, která té testované svou kvalitou či efektivitou vůbec nemusí odpovídat. V případě výrobců SSD a konkrétně firmy ADATA, se objevilo něco podobného, jen nejde o certifikaci, ale o recenze. Může jít rovněž o výběr komponent, ale v úvahu připadá také speciální vyladění firmwaru kusů rozesílaných na testy. Něco podobného ostatně dobře známe z odvětví automobilové výroby. Čeho se ale týká případ s firmou ADATA?

Jde konkrétně o modely řady ADATA XPG SX8200 Pro testované na Tom's Hardware . Ukázalo se totiž, že jeden takový model byl při kopírování dat o 40 % pomalejší a i v lehčí zátěži měl o cca 500 MB/s nižší propustnost, což mělo nastat jako následek výměny komponent. A jakých? V podstatě všech, neboť firma ADATA dle dostupných informací bez aviza vyměnila jak kontroler s firmwarem, tak i samotné paměti NAND Flash, pro což je v angličtině hezký výraz "bait and switch".

Samotná společnost ADATA se hájí tím, že kontrolery byly ve skutečnosti nahrazeny lepšími modely od SMI, které přinášejí jistá vylepšení jako vyšší výdrž pamětí (pozn.: ovšem zřejmě na úkor výkonu). Dozvěděli jsme se také, že i tak ADATA garantuje, že každý XPG SX8200 Pro bude mít výkon odpovídající specifikacím.

A když se podíváme na specifikace XPG SX8200 Pro , zjistíme, že ty jsou s ohledem na výběr komponent velice vágní. Na stránkách máme uveden jako kontroler prostě jen SMI a paměti 3D TLC NAND Flash, přičemž datasheet ( PDF ) kontroler dokonce nezmiňuje vůbec. To tak v tomto případě dává výrobci možnost manévrovat a upravovat výběr komponent. Nicméně výkon je pro každou verzi daného SSD jasně daný, co se týče sekvenčního čtení/zápisu, 4K a podobně.

Následné testy výkonu třech 1TB XPG SX8200 Pro, které by dle ujištění výrobce měly poskytovat identický či alespoň velice podobný výkon, však ukázaly něco jiného. Na grafy se můžeme podívat sami a my si uvedeme alespoň jeden:

Testované verze těchto SSD se od sebe velice podstatně liší, což bylo v tomto případě zaviněno výrazně odlišným nastavením SLC cache. Verze 3 tak neobsahovala dříve využívanou dynamickou cache s kapacitou až 160 GB, ale statickou cache s kapacitou pouze 12 GB. A právě to stojí za výše uvedenou poznámkou, že vyšší výdrž zde byla zřejmě vykoupena nižším výkonem, neboť pokud se využívá SLC cache s vyšší kapacitou, znamená to i v důsledku vyšší objem dat, který se musí zapsat dvakrát, jednou do SLC cache a pak do hlavní TLC paměti. Otázka je, zda se to z hlediska výdrže vyplatí, ale to bude záviset především na způsobu využití dané SSD. V každém případě je to ze strany výrobce změna, o níž musel s jistotou vědět, že se výrazně podepíše na výkonu SSD ve velké zátěži.

Nové revize XPG SX8200 Pro tak jsou dle výsledků testů v silné zátěži výrazně pomalejší než staré, takže někdo by to mohl vnímat jako podvod na zákazníka i na samotné hardwarové servery, které tím mohou přicházet o důvěru svých čtenářů. Vodítkem pro ně pak mohou být právě vágní specifikace výrobců, které napoví, že zákazník nemusí dostat to, co viděl v testu.



