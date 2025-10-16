Toshiba úspěšně otestovala 12plotnové 3,5" pevné disky s MAMR
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Prozatím jsme byli na 10plotnových discích, které se v některých nasazeních staly standardem. Společnost Toshiba nicméně nyní poodhalila, že už úspěšně otestovala i 12plotnové HDD.
Reklama
Společnosti Toshiba se povedlo posunout technologie pevných disků opětovně o kousek dál. Úspěšně totiž verifikovala technologii 12plotnových pevných disků, přičemž tím navýšila počet ploten o dvě proti standardním 10plotnovým. Povedlo se jí toho dosáhnout s technologií MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording) a předpokládá, že by to mělo v roce 2027 vést k uvedení nových 40TB 3,5" pevných disků. Jednou z úprav, které k tomuto využila, bylo nahrazení hliníkových ploten skleněným substrátem, což dovolilo udělat celý návrh tenčím a ještě k tomu zvýšit životnost, hustotu a mechanickou stabilitu.
Podle Toshiby (konkrétně Raghu Gururangana, viceprezidenta pro inženýrský a produktový marketing amerického zastoupení společnosti) by 12plotnové disky měly hrát významnou úlohu v datových centrech pro ukládání dat spojených s AI, ukládání videa pro streamování i jiné cloudové služby, a především je dlouhodobým cílem snižovat TCO, tedy celkové náklady zahrnující vše od pořizovací ceny až po provoz a údržbu i další výdaje. Toshiba chce později přinést 12plotnovou konstrukci také pro disky s technologií HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Nová 12plotnová technologie bude ukázána 17. října na IDEMA Symposium v Kawasaki, Japonsku.
Zdroj: techspot.com, guru3d.com, storage.toshiba.com