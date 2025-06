Toshiba zahájila dodávky baterií Li-Ion NTO s životností na 15.000 cyklů

Toshiba už tyto akumulátory nějakou dobu vyrábí pod řadou SCiB. Nyní přichází s derivátem SCib Nb. Místo titanátu litného (Li 4 Ti 5 O 12 ) je tu oxid niobu a titanu (TiNb 2 O 7 ), přičemž si z výše zmíněných LFP a LTO bere spíše to lepší. Mezi lithiové články s nejvyšší životností patří Li-Ion LFP, které většinou dosahují cca 3-6 tisíc cyklů, některé i více, přičemž jejich energetická hustota se pohybuje obvykle někde mezi 110-180 Wh/kg (stejně jako u cyklů, i zde jsou výjimky oběma směry, najdeme i pod 100 stejně jako na hranici 200). Li-Ion LTO jsou na tom s životností ještě lépe, tam se obvykle pohybuje od 10 až někam po 20+ tisíc cyklů, jenže jejich energetická hustota je většinou někde v rozmezí 60 až 90 Wh/kg a 125-205 Wh/l. Zatímco však LFP označuje katodu, LTO je speciální typ anody.už tyto akumulátory nějakou dobu vyrábí pod řadou SCiB. Nyní přichází s derivátem. Místo titanátu litného (LiTi) je tu oxid niobu a titanu (TiNb), přičemž si z výše zmíněných LFP a LTO bere spíše to lepší.

Pokud jde o životnost, ta se udává na 10-15 tisíc cyklů, což je spíše na úrovni LTO než LFP. Předurčuje ho tak na nasazení, kdy se použijí menší akumulátory (co do množství kWh), ale častěji se nabíjí. Může jít tak o různá hybridní vozidla, elektrické autobusy a nákladní vozy, které se vždy nabíjí na konci cesty (a ne až na konci dne), tedy na specifických trasách, průmyslové roboty a podobně. Neumí se však nabíjet a vybíjet až tak extrémně rychle jako LTO (ty umí vybíjení s 30C), nicméně i tak zvládnou nabití na 80 % během 10 minut, přičemž udávaná životnost se týká tohoto rychlonabíjení.

Do prodeje se dostává akumulátor SCiB Nb 50Ah s rozměry 98×280×12 mm a hmotností 860 gramů. Při napětí 2,3 V dosahuje kapacity 50 Ah, tedy pojme jen 115 Wh. To ale znamená energetickou hustotu 130 Wh/kg, což je dvojnásobek toho, co je typické pro LTO, a už se to dostává na úroveň horších LFP. Objemová hustota pak činí 350 Wh/l (s vývody pak 307 Wh/l). Baterie mohou fungovat při teplotách od -30 °C do +60 °C. Výstup 115Wh akumulátoru činí 1000 W. Pokud jde o niob, ten firma získává od brazilského CBMM.