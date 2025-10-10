Továrna Intel Fab 52 v provozu, spouští výrobu čipů s procesem Intel 18A
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Intel představila nové procesory Panther Lake a oznámila rovněž zahájení provozu nové továrny Fab 52. Ta vyrábí čipy pomocí procesu Intel 18A.
Máme tu další pozitivní zprávy od společnosti Intel. Ta představuje nové procesory Panther Lake, poodhalila také serverové Clearwater Forest, nicméně neméně tak důležitou informací je i to, že výrobní proces Intel 18A je plně připraven. Firma dokončila a spustila továrnu Fab 52 v kampusu Ocotilla v Chandler v Arizoně. Jde o jednu z mnoha továren, které jsou součástí obří 100miliardové investice pro rozšíření polovodičové výroby na půdě USA.
Intel se tímto také stává prvním výrobcem, který v USA spouští výrobu čipů ve 2nm třídě. Samsung i TSMC nebudou produkovat čipy pomocí 2nm procesu v USA ještě minimálně tak rok (předpokládá se, že by se tak mohlo stát na konci roku 2026). V americké výrobě pokročilými procesy tak bude mít Intel roční náskok. To pochopitelně až tak moc neplatí celosvětově, protože TSMC i Samsung spustí velkosériovou 2nm výrobu jinde po světě už v následujících měsících.
V případě Intelu byla spuštěna výroba procesorů Panther Lake s tím, že na plně velkosériovou výrobu by se měla dostat ještě před koncem tohoto roku. Počítá se tak s tím, že ačkoli první produkty s procesory Panther Lake by se mohly objevit ještě letos, opravdu zásadní nálož nových produktů s nimi bude dílem ledna 2026.
Intel 18A by měl mít o 15 % vyšší výkon na watt než Intel 3 a o 30 % vyšší hustotu tranzistorů. Klíčovými inovacemi jsou technologie RibbonFET, nová architektura tranzistorů, a PowerVia, nový systém efektivnějšího napájení. Využije se zde také 3D pouzdření Foveros. Výtěžnost výroby je už nyní na takové úrovni, že je plně srovnatelná nebo i lepší než u jiných procesů Intelu v posledních 15 letech.
