Toyota obnovuje provoz "autonomního" e-Palette poté, co srazilo paralympionika

S autonomním řízením je to hodně složité. Jak je vidět, udělat dokonalou verzi není vůbec jednoduché a čím dál častěji tu máme nehody různých asistentů (např. nedávno další nehoda Tesly do policejního vozu ). Další nemilá situace se stala v Tokiu při letošní Paralympiádě. Japonský judista Aramitsu Kitazono přecházel přes přechod, když ho srazilo vozítko. To má za úkol jezdit po areálu z větší části autonomně a převážet cestující. V případě tohoto incidentu byl ale vůz pomocí joysticku řízen člověkem a k nehodě došlo ve velmi nízké rychlosti 1-2 km/h.

Může být na první pohled překvapivé, že judista, jehož sport je postaven na souboji, kvůli tomuto nárazu nakonec nenastoupil. Nebyl sice vážně zraněn, ale odnesl si z toho několik škrábanců a říznutí. Proč se ale tímto vůbec zabýváme, když bylo vozítko řízeno člověkem? Vyšetřování totiž ukázalo, že jsou situace, kdy může chybovat všechno. Řidič si sice judisty všiml, ale velmi pozdě vyhodnotil to, že se mu chystá vstoupit do vozovky, nebyl schopen dostatečně rychle zareagovat a vozidlo zastavit (patrně i pozapomněl na to, že člověk s vadou zraku si nemusel být vůbec vědom přijíždějícího auta). V podstatě tentýž problém mělo i samotné auto. To sice detekovalo přechod a chodce, ale z nějakého důvodu začalo brzdit až velmi pozdě a už se nevyhnulo srážce. Selhala tak technika i lidský faktor, který ji měl kontrolovat.

Toyota tak od čtvrtku zrušila provoz těchto vozítek a spustila je opětovně až dnes (v 15:00 tokijského času). Současně s tím došlo k několika změnám. Tiché elektrické vozy (kterých je zde 16) tak budou při jízdě vydávat hlasitější zvuky. Dva operátoři hlídající vozidlo projdou rozsáhlejším tréninkem, aby dávali lepší pozor na to, co se děje okolo. Akceleraci a deceleraci budou mít na starosti oni a nikoli vozidlo. Kdysi docela autonomní vozítko tak v podstatě nebude autonomně dělat téměř nic. Došlo také k úpravám na straně areálu, kde byl počet pomocníků na přechodech a křižovatkách zvýšen z 6 na 20, přičemž došlo také k rozdělení rolí na řízení dopravy a chodců.

