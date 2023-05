Toyota RAV4 ujela na elektřinu téměř 2000 km s bezdrátovým nabíjením Electreon

Společnostnám není neznámá. Ta vyvíjí a testuje bezdrátové nabíjení elektromobilů ze silnic, a to jak stacionárním způsobem, když vůz stojí, tak i dynamickým, když jede. Po celém světě už stojí téměř 10 takových bezdrátových silnic této firmy a společnost spolupracuje s automobilkami jako Iveco, Stellantis, Ford nebo Renault. Její další test se týkal krátkého okruhu, po kterém "do zblbnutí" jezdil plug-in hybrid Toyota RAV4 Prime s 18,1kWh akumulátorem. Ten má oficiální dojezd dle WLTP 65 km, což by mělo většině lidí bohatě stačit na každodenní ježdění do práce. Jenže v Electreonu s vozem ujeli téměř 2000 km na elektřinu, aniž by ho připojili "na drát". Nabíjeli ho totiž v průběhu jízdy.