TP-Link přináší na český trh Deco X20, další Mesh systém s Wi-Fi 6

Začátkem letošního roku TP-Link představil několik Mesh systémů z řady Deco , které se od předchozích modelů odlišují podporou bezdrátového standardu Wi-Fi 6 neboli 802.11ax. V dubnu se na český trh dostal model Deco X60 a nyní nastal čas na cenově dostupnější sadu Deco X20. I tentokrát se jedná o pohodlné řešení, pokud potřebujete zlepšit pokrytí bezdrátovou sítí v domácnosti či kanceláři a zbavit se tzv. mrtvých zón. Základní sada se dvěma jednotkami zvládne pokrýt plochu až 370 m², bohatě tedy postačí pro byty a menší rodinné domy. Při použití tří jednotek lze dosáhnout pokrytí až 540 m², které ocení především větší domy nebo kanceláře.





Každá z jednotek je poháněna čtyřjádrovým procesorem od Qualcommu a obsahuje dva porty LAN/WAN Gigabit Ethernet

Zmiňovaná podpora Wi-Fi 6 umožňuje dosáhnout vyšší přenosové rychlosti ve srovnání s předchozím standardem Wi-Fi 5. Konkrétně se jedná o 1 201 Mb/s ve frekvenčním pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz, dohromady tedy přibližně 1 800 Mb/s. Připraveny jsou technologie OFDMA a MU-MIMO umožňující zvýšit kapacitu sítě až čtyřnásobně, proto lze najednou připojit více 150 zařízení, aniž by došlo k přetížení. To se sice může na první pohled zdát jako zbytečně moc i pro použití v kancelářích, ale vzhledem k rostoucímu počtů různých zařízení IoT je vhodná jistá rezerva. Výrobce kromě toho slibuje také nízkou odezvu, která přijde vhod při hraní online her i videokonferencích.

Klíčový je potom Wi-FI roaming, který umožňuje volně přepínat mezi přístupovými body s nejlepšími signálem, aniž by to uživatel zaznamenal výpadkem připojení. Shodná zůstává také SSID, tedy název sítě. TP-Link přibalil také doplňkové funkce, které můžeme znát z jiných routerů této značky. Jedná se kupříkladu o sadu bezpečnostních nástrojů HomeCare, která zahrnuje vestavěný antivirus od společnost TrendMicro, rodičovskou kontrolu umožňující blokovat nevhodný obsah nebo čas strávený online a funkci Quality of Service (QoS), prostřednictvím které lze zvýšit nebo snížit prioritu jednotlivých zařízení připojených v síti.

Pro moderní ovládání tohoto Mesh systému se nabízí použití mobilní aplikace Deco, která je dostupná pro Android a iOS. Méně zkušené uživatele provede samotnou instalací, ale nabízí také snadnou správu sítě. Někteří jistě ocení také možnost ovládání hlasem prostřednictvím digitální asistentky Amazon Alexa. Deco X20 zamíří v nejbližších dnech na český trh. Sada se dvěma jednotkami vyjde na 8 000 Kč, za tři jednotky potom zaplatíte 11 800 Kč. Nechybí možnost kombinování s jinými modely z řady Deco.

Zdroj: Tisková zpráva

