TP-Link uvádí levnou chytrou zásuvku Tapo P100. Co všechno umí?

Známý výrobce síťových produktů TP-Link se v posledních letech snaží prosadit také mezi řešeními pro chytrou domácnost. V nabídce má cloudové kamery, žárovky a také zásuvky. Právě do poslední kategorie patří nejnovější produkt z řady Tapo, která byla uvedena teprve koncem loňského roku. Chytrá zásuvka Tapo P100 se připojuje do běžné zásuvky, takže se nemusíte obávat žádných složitých úprav. Vyznačuje se malými rozměry, proto neblokuje okolní přípojky. Bleskurychlé by mělo být také nastavení přes technologii Bluetooth Onboarding, navíc tento model nevyžaduje žádný rozbočovač, takže odpadá nutnost dalších investic.

Ovládání pomocí mobilní aplikace odkudkoliv

K ovládání slouží bezplatná mobilní aplikace Tapo dostupná pro Android a iOS, kterou můžete používat kdekoliv na světě. Na dálku se tak můžete jediným dotykem na displeji vypnout či zapnout připojená zařízení. V jedné aplikaci můžete mít klidně více zásuvek, které si pro lepší přehlednost pojmenujete. Zároveň lze ovládání sdílet mezi více osobami v domácnosti. Nechybí dokonce ani možnost hlasového ovládání přes služby Google Assistant nebo Amazon Alexa. Díky časovači lze nastavit konkrétní čas, v kolik, za jak dlouho nebo po jaké době vypnout či zapnout jednotlivá zařízení v domácnosti. Můžete tak nechat např. zapnout světla každý v určitý čas, vypnout nabíječku telefonu po 2 hodinách od připojení nebo aktivovat zvlhčovač vzduchu za 30 minut.

K dispozici je také režim v nepřítomnosti, který bude na náhodné bázi vypínat a zapínat připojená zařízení (např. lampu), aby simuloval přítomnost někoho v domě a odradil tak potenciální zloděje. Výrobce také slibuje vysoké zabezpečení svého produktu, a to díky přísné kontrole kvality a certifikacím, materiálům zpomalujícím hoření, automatickému ukládání po vypnutí nebo ztrátě připojení a posuvnému bezpečnostnímu krytu, který snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Na konkurenci, která je poměrně silná, se bude novinka snažit vyzrát také cenou pod čtyři stovky. V současné době můžete chytrou zásuvku TP-Link Tapo P100 sehnat v českých obchodech za cenu kolem 350 Kč s DPH.

Technické parametry chytré zásuvky Tapo P100

Technické požadavky na zdroj elektrické energie: AC 220-240 V~50/60 Hz 10 A



Rozměry (V x Š x D): 51 x 72 x 40 mm



Materiál: polykarbonát



Tlačítka: tlačítko pro zapínání; stavová LED dioda



Maximální zátěž: 2 300 W, 10 A



Obsah balení: mini smart Wi-Fi zásuvka Tapo P100; uživatelská příručka

Zdroj: Tisková zpráva

