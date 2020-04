TP-Link uvádí na český trh svůj první Mesh systém s Wi-Fi 6

Wi-Fi Mesh systémy představují stále oblíbenější řešení při pokrytí větších nebo komplikovanějších prostor. Jedná se o sadu, která obsahuje více síťových prvků, obvykle jeden hlavní router a několik satelitů pro zlepšené pokrytí. Zařízení se potom připojí k prvku, který nejblíže nebo nabízí nejkvalitnější signál, aniž by uživatel zaznamenal změnu sítě. S nástupem Wi-Fi 6 se na trhu objevují první Mesh systémy podporující tento nový standard, známý také pod označením 802.11ax. Začátkem letošního roku firma TP-Link uvedla trojici takových systémů, které zařadil do série Deco vyznačující se stylovým designem a moderními funkcemi.

Zatímco na modely Deco X20 a Deco X90 si ještě počkáme, prostřední Deco X60 již zamířil do českých obchodů. Tento Wi-Fi Mesh systém podporuje standard AX3000, takže umožňuje dosáhnout přenosové rychlosti až 3 000 Mb/s, která je rozdělena na 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. Technologie OFDMA a MU-MIMO umožňují zvýšit kapacitu sítě až čtyřnásobně, takže lze připojit více zařízení, aniž by došlo k přetížení. Nízkou latenci potom uživatelé ocení hlavně při hraní her či videohovorech. Sada se 3 ks síťových prvků umožňuje pokrýt jednotnou sítí prostor o ploše až 650 m², hodí se tedy především pro domácnosti nebo menší kanceláře. Zabezpečení domácí sítě zvyšuje použití šifrování WPA3.

Deco X60 přináší také sadu nástrojů TP-Link HomeCare, která obsahuje možnost nastavení priority připojených zařízení a aplikací, vestavěný antivirus chránící všechna připojená zařízení nebo pokročilou rodičovskou kontrolu pro blokování nevhodného obsahu nebo omezení času stráveného online. K ovládání lze použít mobilní aplikaci pro Android a iOS, která je kompatibilní se všemi produkty Deco. I prvotní nastavení sítě díky pokynům v aplikaci zvládnete i bez odborných znalostí. Dokonce je podporována také inteligentní asistentka Alexa od Amazonu, takže základní nastavení lze měnit prostřednictvím hlasových povelů. Výrobce v neposlední řadě vyzdvihuje také minimalistický design této sady v bílé barvě.





Sada TP-Link Deco X60 obsahující tři síťové prvky se již prodává v některých českých e-shopech, a to za cenu okolo 17 000 Kč, i když někteří obchodníci zlevnili až na částku pod 14 000 Kč. V tuto chvíli nebylo potvrzeno, že se na český trh dostane i sada se 2 ks. Ani dostupnost dalších Mesh systémů s podporou Wi-Fi 6 na tuzemském trhu zatím nebyla upřesněna. Sada Deco X20 omezuje rychlost na 1 800 Mb/s, ale za to by měla být o něco levnější. Naopak pro náročnější použití bude určena sada Deco X90 s podporou přenosové rychlosti až 6 600 Mb/s a vyšším pokrytím ve srovnání s Deco X60.

Zdroj: Tisková zpráva

