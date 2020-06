Trailer ke Crysis Remastered je tu, jak vypadá grafika?

Až zítra navečer tak má být oficiálně představen trailer ke hře Crysis Remastered , ovšem na YouTube se už na první pohled objevil dříve - viz vložené video.

Někteří v ohlasech poukazují na to, že jde v podstatě o to samé a ptají se, zda náhodou nejde o podvrh. To se nakonec dozvíme už zítra, ale když si najdeme starý trailer a podíváme se na jeho zpracování, pak nové zpracování je opravdu výrazně odlišné. Budeme tak předpokládat, že uniklý trailer je skutečně pravý, ostatně jde jen o remaster a nelze čekat, že jeho grafika bude odpovídat tomu, co nabízí moderní AAA střílečky či obecně 3D hry. A i tak nevypadá vůbec špatně.

ze starého traileru

nový trailer

Zítra v šest odpoledne tak bude zveřejněn trailer na oficiálním účtu v rámci "Crysis Remastered - Official Gameplay Trailer Premiere" a poté se už v příštím měsíci můžeme těšit na to, že hra bude vypuštěna na trh. Stane se tak konkrétně 23. července.

I uniklý trailer slibuje nejnovější výdobytky moderního enginu firmy Crytek, ovšem v jaké podobě tu bude implementován slíbený ray tracing, to se ještě uvidí. Pokud půjde o něco, co bude stát za řeč, jistě se tím brzy pochlubí i sama NVIDIA, přičemž ze záběrů ve videu toho moc poznat nelze. Mohlo by jít o stíny, nebo spíše o odrazy, ale nikde jsem nenašel odraz objektu, který by byl jinak sám mimo záběr, což by ukazovalo právě na ray tracing.

