TrendForce: ceny spotřebitelských DRAM budou brzy stoupat

Jde pochopitelně v jádru o pandemii koronaviru, která ovlivnila mnohá světová odvětví a v případě elektroniky přinesla obrovský zájem zákazníků a téměř až paniku některých firem , které se rozhodly do zásoby skupovat vše, co mohou. Všechno to způsobuje nedostatek čipů všemožných typů, který už dávno ohrožuje i výrobu automobilů a dokonce nutí některé firmy přerušit výrobu. Není tak divu, že tu nakonec půjde i o paměti DRAM, jak uvádí TrendForce