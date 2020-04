Trh s HDD se mění a dodávky jdou prudce dolů

Meziroční srovnání prvního letošního a loňského kvartálu ukazuje 13procentní propad v počtu dodaných kusů pevných disků, přičemž mezikvartální vývoj byl podobný, a to minus 14 procent. Jedná se o analýzu od společnosti Trendfocus, dle níž se v prvním kvartálu minulého roku dostalo na trh celkem 77 milionů disků a letos toto číslo kleslo na 67 milionů.

My přitom dobře víme, že dle prognóz by měl trh s pevnými disky určenými pro běžné spotřebitele do několika let v podstatě zmizet, aby tu zůstal jen trh s podnikovými verzemi pro servery, NAS, atp. Záležet ale bude samozřejmě i na vývoji cen elektronických pamětí, a to konkrétně především NAND Flash.

Za zmíněný pokles ovšem může také Covid-19, který měl srazit právě poptávku běžných zákazníků a dotkl se 3,5" i 2,5" disků. Ta by ale zřejmě klesala i tak, přičemž kategorie nearline/enterprise naopak zaznamenala rekordní dodávky 15,7 milionů kusů. Segment performance/enterprise ale naopak klesl o 12 procent. Podívejme se ale na ucelené údaje:

Výrobce HDD (milliony) Odhadovaný mezikvartální vývoj Odhadovaný meziroční vývoj Podíl na trhu Seagate 27,9-28,7 -14,8% / -12,4% -10,8% / -8,3% 42,0% – 42,1% Toshiba 14-14,2 -14,1% / -12,8% -24,2% / -23,1% 21,1% – 20,9% WDC 24,6-25,2 -16,2% / -14,1% -11,7% / -9,5% 37,0% – 37,0% Celkem 66,5-68,1 -15,2 / -13,1% -14,3% / -12,2% 100%

Jak je vidět, zdaleka nejvíce byla postižena Toshiba, pokud jde o ten důležitější ukazatel, čili meziroční vývoj. Firmy Seagate a WDC zaznamenaly víceméně stejný meziroční pokles, i když Seagate je na tom přeci jen asi nejlépe a navíc jde o světovou jedničku se 42 procenty podílu na trhu.

Trendfocus také ukazuje směrem k výrobcům herních konzolí, kteří v tuto dobu obvykle navyšují produkci a plní sklady v očekávání zvyšujících se prodejů, jenomže nyní už pochopitelně přichází naopak útlum. Aktuální konzole PlayStation 4 a Xbox One, které ještě využívají pevné disky, budou brzy výprodejové zboží, pokud už je tak rovnou nyní nemůžeme tak brát. Nahradí je ještě před Vánocemi nová generace a ta už bude spoléhat pouze na SSD, pokud nepůjde o nějaké vedlejší úložiště v podobě externího HDD v USB portu. Právě i konzole tak přispějí k výraznému útlumu výroby pevných disků pro spotřebitele.

Není tak asi už moc daleko doba, kdy magnetická média zmizí z domácích počítačů a stanou se raritou, anebo přinejlepším výbavou domácích NAS.

