Trump mluvil o COVIDu: Facebook mu smazal video, Twitter zakázal tweetovat

Donald Trump, to je nekonečné téma. Už několikrát byly jeho příspěvky označeny jako

Sociální sítě a americký prezident, to je nekonečné téma. Už několikrát byly jeho příspěvky označeny jako zavádějící a nejinak se tomu stalo i včera. Trump totiž sdílel video z jeho interview v televizi, ve kterém hovořil o imunitě dětí proti nemoci COVID-19. Řekl, že by se školy měly otevřít, neboť děti jsou takřka úplně imunní vůči nemoci a prostě s ní nemají problém. Zároveň řekl, že koronavir zmizí tak, jak věci prostě mizí. USA je přitom nejsilněji zasaženou zemí, nicméně grafy už ukazují, že jsou za vrcholem druhé vlny. Tyto výroky se ale nelíbily sociálním sítím Facebook a Twitter.

Ty je označily za dezinformace a jako nebezpečné. Ukazuje se sice, že děti jsou na nemoc méně náchylné (největší studie např. ukázala, že jen 0,8 % hospitalizovaných pacientů má méně než 19 let) a mají i lehčí průběh nemoci, nicméně není žádný důkaz o tom, že by byly takřka úplně imunní. Facebook tak Trumpovi toto video smazal, protože dle jeho názoru propaguje nepravdivé skutečnosti o nemoci COVID-19 a tímto porušuje stanovy sociální sítě. Je to navíc poprvé, co Facebook Trumpovi něco smazal. Twitter sice video ponechal na síti, ale zakázal Trumpovi a jeho týmu na účtu @TeamTrump nadále tweetovat, dokud video nebude smazáno.

