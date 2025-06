Trump Mobile je jedna kauza za druhou, ze stránek mizí info o tom, že bude vyráběn v USA

Americký prezident Donald Trump není rozhodně tím, komu by se vyhýbaly různé kauzy. Spíše naopak. Jeho dalším kontroverzním počinem je Trump Mobile. Pod tímto máme dva produkty. Tím prvním jsou mobilní služby, kde nejdražším tarifem bude The 47 Plan za 47,45 USD měsíčně obsahující neomezené volání, SMS i data, komplexní pojištění telefonu, silniční asistence (Drive America), telemedicínské služby a bezplatné volání do 100 zemí světa. Co ale vyvolává pozdvižení, není tento plán nebo jeho vlastnosti, ale druhý produkt. Mobilní telefon Trump Mobile T1 (8002).

Když byl telefon poprvé představen světu, hrdě hlásal, že bude vyráběn v USA (Our Made in the USA T1 Phone). Zlatě zbarvené zařízení za 499 USD vyvolalo otázky, zda je vůbec možné v USA něco za ty peníze vyrobit. Pravdou je, že specifikace jsou hodně low-endové, takže by to asi i možné bylo, nicméně zarážející je na všem to, že Trump, který ostatní tlačí k výrobě na půdě USA, a jehož telefon měl být v USA vyráběn, nyní na stránkách nic takového neříká. Zmínky o výrobě v USA po otázkách veřejnosti tiše zmizely. Kde bude T1 Phone vyráběn, není jasné. Co vše se na telefonu bude provádět v USA? Balit do krabice? Celý vyrábět? Na to zatím neznáme odpověď. Každopádně stažení informací o výrobě v USA vzbuzuje otázky. Hodně otázek.

Místo toho nyní na stránkách najdeme hesla jako "hrdý americký design", "přiveden k životu v USA" nebo "navržen s ohledem na americké hodnoty".

To ale není jediná zvláštní věc. Když byl telefon představen, bylo oznámeno, že bude mít 6,78" displej, a objevily se dokonce zvěsti, že jde o přeznačkovaný čínský telefon REVVL 7 Pro 5G za 169 USD. Nyní nicméně na stránkách visí informace o tom, že je tu menší 6,25" displej AMOLED. Proč je najednou o půl palce menší, také není jasné. Máme tu tři zadní fotoaparáty, a to s rozlišením 50 MPx pro hlavní snímač, 2 MPx pro hloubkový a 2 MPx pro makro. Tedy vyloženě low-endové specifikace. Přední selfie kamerka má 16 MPx. Jaký je tu procesor nebo RAM, to nevíme, máme tu 256GB úložiště, které lze rozšířit paměťovou kartou. Dále víme to, že je zde 5000mAh akumulátor s 20W nabíjení, USB-C 2.0, 3,5mm audio jack a operační systém Android 15.