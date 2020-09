Trumpův ban WeChatu zablokoval soud. Říká, že Donald nemá důkazy

neustále bojuje s Čínou a vedle TikToku, kterému o víkendu dovolil založit americkou pobočku ve spolupráci s Oraclem a Walmartem , mu byl a je trnem v oku komunikátor. Ten dle jeho obvinění sleduje americké uživatele a zasílá data o nich zpět do Číny. Vydal tedy výkonný příkaz, který aplikaci zabanoval. To mělo znamenat, že měl zmizet z obchodů App Store a Google Play, stejně tak by nemělo být možné jej aktualizovat, nicméně uživatelé, kteří ho měli nainstalován z dřívější doby, by tímto neměli být zatím dotčeni. Jenže jako obvykle, i zde se ozvaly hlasy, které se ptají, zda má Trump pro svá obvinění důkazy.