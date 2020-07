Tržní kapitalizace NVIDIE poprvé překonala Intel

Tržní kapitalizace pochopitelně není jediný ukazatel, co se týče hodnoty firmy a dá se říci, že může snadno být i velice pomíjivý. Závisí především na aktuální hodnotě akcií, která znásobena jejich počtem v oběhu určuje výsledné číslo, které se nyní srovnává s Intelem. Včera šlo o 248 miliard dolarů ve prospěch NVIDIE proti 246 miliardám dolarů Intelu. To z NVIDIE nečinilo nejhodnotnější americkou technologickou společnost, ale výrobce čipů, i když takového, který sám o sobě jako "fabless" společnost nedokáže fyzicky vyrobit ani jedno GPU. Na druhou stranu, kdyby se taková věc měl měla zohledit, pak by Intel mezi americkými firmami ani nemohl najít konkurenci.