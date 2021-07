Tsinghua se topí v dluzích, co čeká ústřední firmu iniciativy Made in China 2025?

V polovině předchozího roku disponovala Tsinghua Unigroup 8 miliardami dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech, zatímco dlužila přibližně 31 miliard dolarů. Jde přitom o konglomerát, který vlastní řadu čínských polovodičových firem, jako je třeba Unisoc tvořící návrhy SoC čipů anebo nám známější YMTC (Yangtze Memory), jediný čínský výrobce, který zvládne tvořit 3D NAND Flash. A právě ten shodou okolností nedávno ohlásil, že vyvíjené 128vrstvé paměti budou opožděny, ale s problémy firmy Tsinghua by to mělo mít pramálo společného.

Za Tsinghua Unigroup stojí dva hlavní subjekty, a sice jednak státem vlastněná firma Tsinghua Holdings spojená s Tsinghua University a pak tu je soukromá investiční skupina Jiankun Investment Group. Tu vlastní Zhao Weiguo, jenž je současně předsedou firmy Tsinghua Unigroup.

Pod jeho vedením a s financováním státu provedla Tsinghua v posledních letech několik akvizic, ovšem prostředky byly získány také prodejem dluhopisů, které si pořídila také hong-kongská Huishang Bank. Právě ta nyní kontaktovala pekingský soud a chce poslat firmu Tsinghua do insolvence s ohledem na řadu promeškaných termínů splatnosti od posledního listopadu, o čemž informuje Nikkei Asia . Tsinghua už se nechala slyšet, že bude se soudem spolupracovat a že uznává nároky věřitelů.

Tsinghua Unigroup se přitom v předchozích letech pokusila akvizovat i velké západní společnosti, čímž by se dokázala rychle vyšvihnout do popředí zájmu. Zaměřila se třeba i na samotný americký Micron, za který chtěla zaplatit 23 miliard dolarů a také se pokusila získat alespoň 15% podíl ve Western Digital za 3,8 miliard dolarů. V obou případech tyto pokusy zablokovala americká Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS).

Pro Čínu je ale Tsinghua Unigroup i tak extrémně důležitá technologická společnost, která hraje ústřední roli ve známé iniciativě 'Made in China 2025', která se týká snahy osamostatnit se ve výrobě počítačových čipů všemožných typů. Nelze tak očekávat, že by čínská vláda nechala tuto firmu padnout, a to zvláště ne v této době, kdy mají investice do výroby čipů po celém světě vysokou prioritu.

