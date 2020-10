TSMC: 2021 bude rokem 5nm procesu

TSMC začalo s výrobou 5nm procesem zhruba v polovině tohoto roku a my dobře víme, že jej použilo například pro nová SoC pro telefony firmy Apple a také pro čipy Kirin 9000, jež si objednala společnost HiSilicon pro Huawei, a to ještě než byla tato spolupráce znemožněna. V příštím roce bychom se ale možná mohli dočkat i 5nm novinek pro PC, i když to spíše bude až v roce 2022, ale uvidíme.

rozhovorech s investory k výsledkům 3. kvartálu přitom zazněl i předpoklad toho, co bude pro TSMC z finančního hlediska znamenat 5nm proces v příštím roce. Uvádí se přitom, že v závěrečném kvartálu se bude na tržbách celé firmy podílet přibližně z 8 procent. Za celý rok 2021 to ale už bude 20 procent, a tak není divu, že firma už dříve označil 5nm proces za velice významný, a to s tím, že bude nejspíše ještě významnější než dnes rozšířený 7nm.

Oněch 20 procent je ale velice hrubý odhad s tím, že realita může být odlišná, přičemž valná většina 5nm produktů bude patřit na trhy HPC (High-Performance Computing) a 5G (mobilní SoC). A lze předpokládat, že hlavním zákazníkem bude i nadále firmy Apple, která ke svým mobilním SoC v dohledné době přidá i výkonnější SoC (a možná i samostatné grafické čipy) pro počítače Mac.

Výsledný podíl 5nm procesu na tržbách tak bude záviset na zájmu zákazníků i na souvisejícím vývoji klíčových trhů. Obecný předpoklad je ale ten, že TSMC spíše nebude stíhat uspokojit poptávku, než aby nemělo do čeho píchnout.



