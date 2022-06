TSMC bude opět zdražovat výrobu čipů, ale méně, než se čekalo

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) se tak chystá opět zdražit, ovšem nyní už nepůjde o takový nárůst cen jako loni, kdy šla cena výroby pomocí nejmodernějších procesů rodin N7 a N5 nahoru o deset procent a v případě starších dokonce o dvacet procent. Je ale třeba samozřejmě počítat s tím, že takové zdražení se nedotklo všech zákazníků a v tomto případě platí, že čím větší zákazník, tím lepší má pozici pro vyjednání příznivějších cen.

Ovšem i volba 6 procent ukazuje na to, že situace na trhu s čipy se už celkově uklidňuje a nedostatek by měl postupně mizet. Nicméně rozjeté investice do výroby nezmizely a vzhledem k rostoucí inflaci si TSMC bude žádat víc (i tak ale můžeme Tchaj-wanu jeho aktuální 9leté inflační maximum jen závidět). Podrobnosti jsme se ale nedozvěděli, uvedeno bylo jen to, že 6procentní zdražení se bude týkat většiny procesů.