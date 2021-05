TSMC bude vyrábět 5nm čipy pro těžební ASIC od Bitmain

Nástup ASIC od Bitmainu pro těžbu Etherea v roce 2018 přispěl ke konci druhé vlny těžby na grafických kartách, ale spíše jen zdánlivě či snad z psychologického hlediska, neboť hlavní příčinou byl pochopitelně prudký pokles hodnoty daný tím, jak se řada firem začala Etherea zbavovat a měnit je za FIAT.

Skutečně tak nelze počítat s tím, že by nový Antminer E9 či nějaký jiný ASIC přinesl konec zájmu těžařů o grafické karty, zvláště když je hodnota Etherea na vzestupu a aktuálně se motá kolem 3500 USD.

Bitmain má ovšem dle Digitimes vyšší zájem o výrobu čipů pro svá těžební zařízení s využitím těch nejmodernějších procesů a v tomto případě jde o 5nm proces N5 tchaj-wanské TSMC.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. má začít vyrábět 5nm ASIC pro Bitmain od třetího kvartálu a postupně zvyšovat produkci až do prvního kvartálu příštího roku. Je tak zřejmé, že půjde o velice výkonná zařízení, ale ta také přijdou za velice vysoké ceny. Například zmíněný Antminer E9 má výkon 3 GH/s, čili 3000 MH/s, což je srovnatelné s cca 31,5 dobře vyladěnými kartami GeForce RTX 3080.

Cena se má přitom pohybovat mezi 20 a 30 tisíci dolarů, čili vzhledem k tomu kolik dnes stojí karty se srovnatelným výkonem, může jít o ještě velice dobrou částku. Spotřeba Antmineru E9 je přitom 2556 W, čili to je jako bychom na RTX 3080 těžili se spotřebou 81 W na jednu kartu, přičemž reálně je to kolem 220 W nepočítaje ostatní hardware.

Nové modely od Bitmain postavené na 5nm čipech by tak mohly být ještě výkonnější a úspornější, ale takový hardware není pro každého a jak už bylo řečeno, pokud se bude vyplácet těžba na grafikách, bude o ně zájem. Na druhou stranu by tento zájem mohl alespoň klesnout, zvláště pokud se NVIDII povede dostat do karet opravdu neprůstřelný omezovač výkonu těžby, i když to se bude týkat pouze Etherea.

Uvidíme také, k čemu budou nové Antminery určeny. Může jít také o nástupce modelu Antminer S19J s výkonem 90 TH/s a spotřebou 3100 W, který je už ovšem určen pro těžbu Bitcoinu a přichází s cenovkou 5017 USD.



Ceny souvisejících / podobných produktů: