TSMC chce mezi 5nm a 3nm proces vklínit ještě další 4nm, plánuje i 2nm

Jak ukazuje i následující roadmap, dnes jsou v případě společnosti TSMC aktuální procesy N7 až N5, přičemž v případě PC společností, jmenovitě AMD a NVIDIA, v tomto roce půjde spíše o N7 a případně o vylepšený N7P. Na N5 je ještě brzo a s N7+ s EUV také nelze počítat, i když uvidíme, co nakonec pro Ampere využije NVIDIA. V případě AMD a jeho novinek pro tento rok můžeme počítat spíše s N7P, který má mít k původnímu N7 mnohem blíže než N7+. NVIDIA tuto návaznost zdánlivě řešit vůbec nemusí, neboť ta bude přecházet od svého "speciálu" v podobě N12.

Dávno již také víme o procesu N6, který bude navazovat v příštím roce právě na N7P, ovšem AMD už ohlásilo, že využije 5nm proces N5 pro generaci Zen 4. Jak jsme se ale dnes dozvěděli , právě Zen 4 možná budou v příštím roce připraveny jen pro nové serverové procesory Genoa, zatímco nástupci Vermeer v podobě Warhol by mohly být stále založeny na 7nm čipech Zen 3. Tato informace se přitom objevila už podruhé a to z jiného zdroje. Nicméně řeč je o TSMC.

Právě firma TSMC již na setkání s investory ohlásil , že vytvoří nový výrobní proces, a sice N4, který přijde jako vylepšení pro N5P, a to pro výrobu neuvedených typů produktů počínaje rokem 2023. Můžeme tu tak vidět jistou analogii s vývojem N7 - N7P - N6, kde právě N6 nastoupí také později než pokročilejší N5. Čili nástup N4 v roce 2023 neznamená, že bychom měli automaticky počítat se zpožděním 3nm procesu N3. To samozřejmě může nastat, ale ne kvůli N4.

Roadmap od IRDS přitom očekává nástup GAA tranzistorů v roce 2022 a vedle toho také i pokročilé způsoby pouzdření čipů včetně 3D vrstvení. Jde sice o materiál z roku 2018, který by si už možná zasloužil trošku oživit, ale jiný nemáme. Můžeme v něm zaznamenat i rok 2025 a právě nástup 2nm procesů, což vypadá splnitelně právě i pro TSMC. V tomto případě by už měly tranzistory typu FinFET vymizet a zajímavé je také to, že až do roku 2034 se počítá s klasickou DUV litografií s vlnovou délkou 193 nm, ale ta bude nejspíše používána na stále se snižujícím počtu vrstev, respektive kroků při tvorbě čipů.