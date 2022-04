TSMC letos utržilo už 17 mld. USD, které procesy vydělávají nejvíce?

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) se tak může pochlubit tržbami 491,09 miliard tchaj-wanských dolarů (NT$), což je v přepočtu 16,965 miliard amerických dolarů, přičemž tato suma se vztahuje k 1. letošnímu čtvrtletí a představuje meziroční nárůst o 35,5 procenta. Tímto firma TSMC mírně překonala odhady analytiků, ale jinak se pohybuje v rámci svého předpokladu, který zněl 16,6 až 17,2 mld. USD.

Zatím ještě nebyly zveřejněny podrobnosti, takže nevíme třeba výši hrubé marže, ale ta by se měla pohybovat mezi 53 a 55 %, což je pro TSMC vysoké číslo, čili i zisk bude jistě vysoký. Ostatně TSMC dokázalo překonat své tržby i z 3. a 4. kvartálu předchozího roku a není zrovna obvyklé, že první kvartál je v tomto ohledu lepší, spíše naopak. Nese se obvykle v duchu příprav na rozjetí výroby, které vrcholí v druhém pololetí a tomu pak obvykle odpovídají i tržby.

TSMC přitom už v druhé polovině předchozího roku zdražilo, a to dle plánu o 10 procent v případě procesů N7 a N5 a dokonce o 20 procent, pokud jde o starší procesy jako N16 a jiné. To se samozřejmě mohlo lišit a také lišilo dle toho, o jakého zákazníka jde, přičemž ti největší mají možnost získat nejvýhodnější nabídky. Zvýšení cen se přitom mělo týkat objednávek, které začaly být plněny od prosince, takže opravdu není divu, že v prvním letošním kvartálu byl zaznamenán tak vysoký nárůst tržeb.

Nemáme také k dispozici čerstvé údaje o tom, které procesy se na tržbách podílely nejvíce, ale lze předpokládat, že to nebude výrazně odlišné od toho, co ukazuje graf týkající se celého roku 2021. Pokud se tedy něco výrazně změnilo, pak to, že narostl podíl 5nm technologie, která bude nyní ukusovat především část koláče patřící 7nm procesu. Snižovat se také mohou podíly 16nm, 28nm či ještě starších technologií, ale to asi spíše jen díky tomu, že zbrusu nové technologie jsou čím dál dražší, než aby šlo o vyřazování starých linek z provozu. Právě staré procesy totiž také patří mezi vysoce vytížené a nedostatkové, čili výrobci čipů je dnes rozhodně jen tak nevyřazují z nabídky.



Právě tedy i novější i dražší procesy jako N5 a chystaný N3 jsou i příčinou rostoucích tržeb firmy TSMC. Na druhé straně tu jsou ale aktuálně už desítky miliard dolarů ročně, které je potřeba do budoucích technologií a továren investovat.