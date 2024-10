TSMC možná postaví v Evropě další továrny na výrobu čipů, mezi dodavateli může být i ČR

TSMC je velkým výrobcem čipů a chce se stát globální společností s výrobními kapacitami na různých světadílech. Nedávno byla zahájena výstavba první je velkým výrobcem čipů a chce se stát globální společností s výrobními kapacitami na různých světadílech. Nedávno byla zahájena výstavba první evropské továrny u Drážďan , která by měla začít chrlit nové čipy od roku 2027, přičemž do ní bude investováno 10 mld. EUR (polovina částky by měla jít formou nejrůznějších dotací a pobídek). Tato továrna může být významná i pro nás, protože Česká republika by se mohla stát také jejím významným dodavatelem a dokonce i výzkumným centrem. V ČR byli už loni někteří tchajwanští zástupci a bývalá prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen zrovna předevčírem zahájila návštěvou České republiky svou návštěvu Evropy.

TSMC připravuje také nové továrny na půdě USA (tři továrny za 65 mld. USD) a Japonska, nicméně se zdá, že bude pokračovat dál. Tchajwanský ministr Wu Cheng-wen se totiž nechal slyšet, že s tím, jak se všichni zaměřují na trh s AI, TSMC plánuje více továren v Evropě než jen tu drážďanskou. Samotné TSMC tuto informaci ale nepotvrdilo a řeklo, že se prozatím soustředí na již známé investiční projekty po celém světě a nemá žádné nové investiční plány. Nemůžeme to tedy brát jako hotovou věc. Nevíme tedy ani to, kde by takové případné nové továrny vlastně mohly stát (jednou z možností, kterou ministr nastínil, je i rozšíření ještě zdaleka nehotové továrny v Německu).