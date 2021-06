TSMC odstartovala stavbu továrny v Arizoně

Tuto skutečnost prozradil na setkání se zákazníky a investory šéf společnosti C.C. Wei, dle nějž tak věci pokračují podle plánu. Zmíněných 12 miliard dolarů ovšem zdaleka nepůjde jen z kapes firmy TSMC, ostatně ta se vedle Intelu a Samsungu také uchází o svůj podíl z 54 miliard, které si vláda USA vyhradila na pobídky. A není vůbec vyloučeno, že už stavěná arizonská továrna na 5nm čipy bude první a poslední, kterou TSMC na půdě USA v příštích letech vybuduje.

Dle Reuters může jít až o šest zařízení , která může TSMC v USA vybudovat v příštích 10 až 15 letech.

Samotná společnost TSMC ale o dalších případných investicích v USA mlčí a my víme jen o jejím plánu kapitálových investic, které mají v příštích 3 letech dosáhnout 100 milionů dolarů. Už letos má TSMC vynaložit 30 miliard, čili částky v dalších letech to budou podobné a do dalších let zatím nevidíme.

C.C. Wei také uvedl, že jeho TSMC přijde s novou verzí 5nm výrobního procesu, která bude určena zvláště pro čipy určené do automobilů. Půjde o výkonný křemík využívaný především pro umělou inteligenci, takže si lze představit především systémy autonomního řízení.

Vedle toho bylo také potvrzeno, že odstartování výroby 3nm technologií v továrně Fab 18 je stále plánováno na druhou polovinu tohoto roku. Zatím půjde ale o výrobu počítající s vysokými riziky a opravdu masová a běžná výroba 3nm čipů začne spíše až v příštím roce.

