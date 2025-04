TSMC přijímá objednávky pro 2nm proces, do konce roku chce vyrábět 50 tisíc waferů měsíčně

Společnost TSMC už od podzimu testuje nový 2nm proces. Jeho velkosériové spuštění na sebe ale ještě nechá nějakou dobu čekat. Firma ale už od 1. dubna přijímá objednávky, přičemž s velkosériovou výrobou se počítá až od počátku příštího roku 2026. Pilotní provoz prozatím probíhá ve dvou továrnách, a to v Hsinchu a Kaohsiung, přičemž v té první se povedlo zvýšit produkci z 3000 waferů měsíčně v roce 2024 na nynějších 8000 waferů. Do konce letošního roku by se měla dostat na 22 tisíc waferů. Kaohsiung je na tom ještě lépe. Hovoří se totiž o tom, že obě továrny dohromady dosahují kapacity 30 tisíc waferů měsíčně, přičemž při plném provozu by měly být minimálně na 50 tisících a už dnes dosahují více než 60% výtěžnosti. Předpokládá se, že v nejlepším případě by se letos měla navýšit výrobní kapacita dokonce až na 80 tisíc.

Poněvadž se ale komerční výroba spustí spíše až počátkem roku 2026, tradiční zákazník, společnost Apple, 2nm proces pro letošek přeskočí. Nové iPhony 17 to nestihnou, takže nasazení 2nm procesu uvidíme až u procesorů Apple A20 u iPhonů 18. Není však vyloučeno, že se nový proces neukáže o něco dříve, je zde možnost, že se patrně na jaře objeví v tabletech Apple iPad nebo noteboocích MacBook. Vedle Applu se podle zákulisních informací měly objevit na stole i objednávky od společnosti Qualcomm, zde pravděpodobně pro Snapdragon 8 Elite Gen 3. Znovu je nutné podotknout, že jde zatím o neoficiální zákulisní informace.