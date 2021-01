TSMC si vyhradí část produkce pro automotive, důvodem jsou americké sankce

TSMC se postupem let stal světově nejvýznamnějším výrobcem počítačových čipů a nyní na něj spoléhají mnohé technologické společnosti, které by samy nedokázaly nabídnout své moderní produkty, jako jsou mobilní telefony, procesory, grafické čipy, akcelerátory a další. Právě to způsobilo, že se nám tu už začal projevovat jeden plíživý problém. Na TSMC toho začíná být moc, neboť nyní se přidává i automotive a firma hlásí, že už nyní jsou její výrobní kapacity plně využity.



Tchaj-wanské Ministerstvo financí se tak dle zprávy od Reuters dohodlo s vedením společnosti TSMC na tom, že ta vyhradí nové výrobní kapacity právě výrobě čipů využívaných v automobilech. Důvodem je to, že tato výroba v čínských továrnách stagnuje, což je následek sankcí uvalených ještě Trumpovou administrativou. Ostatně my jsme se nedávno podívali na to, jaká je situace u jednoho z největších čínských výrobců čipů, společnosti SMIC , kde už zcela reálně hrozí zastavení produkce kvůli nedostatku materiálů a že jde skutečně o vážné problémy, to se nám potvrzuje právě i dnes.

Společnost TSMC k tomu řekla, že se pokusí navýšit produkci přesunem výroby ze starších procesů na novější, neboť v nich má ukrytou vyšší kapacitu. Logické je přitom už jen to, že se na jeden wafer tvořený dejme tomu 28nm technologií vejde daleko více čipů dosud tvořených třeba 45nm technologií. TSMC přitom stále ještě má k dispozici i 65nm nebo i starší kapacity, ale ty už jsou v menšině, čili k vyšší výtěžnosti dané menšími rozměry čipů se přidávají i celkově vyšší kapacity dané počtem zpracovávaných waferů.

Stanovisko TSMC ale rozhodne nevyznělo tak, že by se pro automotive měly vyhradit ty nejpokročilejší procesy, čili by nemělo jít o dalšího nového konkurenta, který by soupeřil o 7nm, 5nm či dokonce 3nm kapacity, spíše lze uvažovat právě o 28nm či přinejlepším 16/10 nm. Vycházíme také z toho, že jde o náhradu čínských kapacit a ty se obecně technologiím firmy TSMC nemohou svou pokročilostí rovnat. Firma se také nechala slyšet, že nepůjde vyloženě o nové kapacity ve smyslu dalších linek, ale právě spíše o optimalizaci využití stávajících kapacit, která, pokud se povede, bude využita speciálně pro výrobu čipů pro automotive.



Dle zveřejněných informací tak zřejmě nehrozí omezení výrobních kapacit využitelných společností AMD a potažmo NVIDIÍ, zvláště když automotive aktuálně spíše skomírá. TSMC přitom nedávno opět navýšilo kapitálový rozpočet a hodlá v tomto roce utratit až 28 miliard dolarů, z čehož značná část půjde právě do rozšíření kapacit moderních procesů.

