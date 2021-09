TSMC slibuje dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050

Společnost TSMC tak nastupuje na zelenou cestu, na jejímž konci má být uhlíková neutralita a pokud je to myšleno opravdu vážně, pak ta by se neměla týkat jen spotřeby elektrické energie, čili využití obnovitelných zdrojů. Mělo by jít také o energii potřebou k budování nových provozů nebo třeba i zpracování vody, které provozy pro výrobu čipů potřebují značné objemy. To ostatně letos pocítilo nejen TSMC, když na jaře zasáhlo celý Tchaj-wan sucho a vleklé trápení ukončil až nástup dešťové sezóny.

TSMC ústy předsedy Dr. Marka Liu konkrétně uvádí , že si je vědomo toho, jaký vliv má změna klimatu na životní prostředí i lidstvo samotné a že coby přední světový výrobce čipů má proti těmto změnám bojovat. Mark Liu také uvedl, že se TSMC jako první firma svého druhu rozhodlo vstoupit do klimatické skupiny RE100 a že je nyní už na cestě stát se uhlíkově neutrální.

V prvé řadě chce firma TSMC do roku 2025 zastavit růst svých emisí, do roku 2030 je snížit na úroveň, na níž byla loni a konečně do roku 2050 dosáhnout nulových uhlíkových emisí. Jak toho chce ale dosáhnout a čeho všeho se to bude týkat, toť otázka. Nicméně TSMC má v příštích desetiletích příležitost snižovat především emise vzniklé výrobou elektrické energie, neboť ty se na celkových emisích této firmy podílejí ze 62 procent. Čili firma se může nejdříve zaměřit zvláště na využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a s tím si může řadu let vystačit.



Aktuálně už TSMC začalo využívat energii z větrných elektráren firmy Ørsted , která je provozuje u západního pobřeží ostrova. Do roku 2050 ale zbývá ještě velice dlouhá doba, během níž se může cokoliv změnit, ostatně jiné firmy mají mnohem bližší cíle. Právě Apple, hlavní zákazník firmy TSMC, chce sám být uhlíkově neutrální už v roce 2030, ovšem to samozřejmě neznamená, že se tak skutečně stane, zvláště když jde o cíl, který si stejně jako TSMC stanovili v Applu sami.

Ceny souvisejících / podobných produktů: