TSMC stále doufá, že bude moci vyrábět pro Huawei

Huawei je pro TSMC jeden z největších odběratelů čipů vyráběných moderními procesy, který se má dle Nikkei Asian Review alespoň z 15 procent podílet na tržbách a nyní opravdu reálně hrozí , že TSMC už brzy nebude moci vyrábět pro svého partnera z pevninské Číny. Jde pochopitelně o květnová opatření ohlášená Trumpovou administrativou, která společnostem využívajícím vybavení amerických firem zakazují z firmou Huawei obchodovat. Není ale pochopitelně vyloučeno, že Američané tato opatření třeba i na poslední chvíli zruší, nebo alespoň citelně zmírní, což už je čistě otázka nepředvídatelné politiky.

Právě díky tomu může TSMC neztrácet naději , že pro Huawei prostřednictvím HiSilicon bude moci i nadále vyrábět moderní čipy, přičemž to by pak platilo i pro jiné firmy, které čínskému gigantu prodávají modemy, RF čipy, paměti, atd.

Společnost TSMC ale v úterý prostřednictvím svého předsedy Marka Liu uvedla, že je schopna "velice rychle" najít náhradu pro Huawei, pokud ohlášená opatření nakonec opravdu vstoupí v platnost, ale doufá, že na to přece jenom nedojde. Čili nic ještě není rozhodnuto a z vyjádření firmy vyplývá, že společnost Huawei ještě má možnost využít kapacity TSMC dle dřívějších plánů, na které si ostatní společnosti brousí zuby.

Dle ohlášených opatření má zákaz obchodování s Huawei vstoupit v platnost v průběhu září, což výrobcům čipů dává možnost splnit své dosavadní závazky a objednávky. Poté už bude zapotřebí držet licenci, která s Huawei a potažmo dalšími firmami (SMIC) umožní výrobcům využívajícím zařízení amerických firem obchodovat, ovšem s tím, že tito výrobci mohou počítat spíše se zamítnutím žádosti o udělení licence.

TSMC také nyní doufá, že plánovaná výstavba továrny na výrobu 5nm čipů v Arizoně jí dá mnohem lepší vyjednávací pozici k tomu, aby nakonec dostala možnost s firmou Huawei obchodovat. Na druhou stranu, pokud mají opatření Američanů za cíl primárně vyšachovat Huawei z čela světových IT a komunikačních firem, spoléhat na to rozhodně nelze. Ale jak už bylo řečeno, jde zde hlavně o politiku, takže existuje šance, že se USA s Čínou do září přece jen dohodnou a nařízení v platnost nevstoupí. Ostatně pouhá jejich hrozba je jistě velice účinný nástroj pro další jednání, což poznala třeba i Jižní Korea, které Japonsko kvůli nevyřešeným sporům týkajícím se ještě druhé světové války hrozilo zastavením dodávek nezbytných materiálů pro výrobu LCD a OLED panelů či pamětí DRAM i NAND Flash.

Pokud ale opatření Američanů nakonec v platnost nevstoupí, je otázka, zda přesto nevzniknou citelné škody. Ona 120denní lhůta byla udělena zvláště kvůli splnění už dříve provedených objednávek, čili pro to, aby TSMC mělo čas dané wafery vůbec vyrobit. Nyní tak TSMC i Huawei žijí v nejistotě a mohou čekat, že v září jejich obchodní vztah skončí, stejně jako to, že bude zase obnoven. Čili TSMC se musí v ideálním případě připravit na to, že buď začne zase ihned vyrábět pro Huawei, anebo naopak pro někoho jiného, a to samozřejmě s předpokladem co nejkratších prostojů, ovšem do toho my pochopitelně nevidíme.

