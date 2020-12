TSMC údajně končí s množstevními slevami, zvýší se ceny HW?

Společnost TSMC nemá na celém světě sobě rovného. Jedná se o světově největšího výrobce počítačových čipů na zakázku, se kterým aktuálně udržuje krok s ohledem na pokročilost výrobních procesů už jen Samsung. Intel stojí opodál jednak jako firma, která vyrábí čipy pouze pro sebe a vedle toho je aktuálně ve výrobních procesech i pozadu. TSMC tak je v silné pozici, a tak není ani moc překvapivé, že vzhledem k situaci na trhu se dle tchaj-wanské Central News Agency (via Tom's Hardware ) rozhodlo ukončit program množstevních slev. Situace je totiž taková, že TSMC nestíhá vyrábět.

Od samotné společnosti TSMC se ale nic takového nedozvíme, a to jednoduše proto, že takové věci nekomentuje a neinformuje o nich. Zbývají nám tak zprávy z médií, dle nichž je poptávka po elektronice a počítačích tak vysoká, že umožnila firmě TSMC takto reagovat.

Nicméně nejde pouze a jen o TSMC, ale i o jiné firmy se stejným zaměřením, jako je UMC, World Advanced nebo Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Všechny uvedly, že zvýší ceny za výrobu čipů na 200mm waferech, zatímco firma TSMC reagovala zrušením množstevních slev v případě 300mm waferů.

To se tak bude týkat především společnosti AMD a méně pak už NVIDIE, která svou aktuální generaci grafických karet založila na 8nm procesu firmy Samsung, ale na 7nm procesu TSMC si nechává vyrábět čipy Ampere pro akcelerátory.

TSMC tuto věc zcela nepřekvapivě odmítla komentovat, přičemž pokud byly množstevní slevy skutečně od příštího roku zrušeny, pak by se ceny měly efektivně zvýšit maximálně o 3 procenta. Nezbývá než si počkat na případnou reakci zákazníků TSMC, a to především AMD, které má možnost vyšší náklady buď spolknout a promítnout do svých marží, anebo zvýšit ceny alespoň některých svých produktů. Pokud se ale ceny zvyšují i u jiných výrobců, mohli bychom v příštím roce zaznamenat zdražování v podstatě v celém průmyslu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: