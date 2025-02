TSMC v reakci na Trumpova cla asi navýší ceny waferů o 15 %

Spousta amerických věcí se už dnes vyrábí v jiných zemích, kde je to levnější. Znovu zvolený americký prezident Donald Trump chce tento trend zvrátit, a tak uvaluje cla na země, ze kterých se sem dováží nejrůznější produkty. Např. na Mexiko uvalil 25% dovozní cla a totéž se týká většiny importů z Kanady. V případě Číny byla cla navýšena o 10 % a hodně dramatické to může být v případě Tchaj-wanu. Trump chce vrátit produkci čipů na americkou půdu, kde má sice Intel, tomu se ale prozatím moc nedaří, a všichni napjatě očekávají, jak moc povedený bude nový proces Intel 18A. Donald Trump tak vyhrožuje, že Tchaj-wan potřebuje nějak popostrčit, což mohou být 25%, 50% a klidně i 100% cla na čipy.



Problémem je, na což se snaží mnozí upozornit, že tohle může být nemalá "střelba pro nohy", protože tím výrazně zdraží vstupy pro americké společnosti, které u TSMC vyrábí. Týká se to tak především AMD a Nvidie, z části ale také Intelu. Už nyní to tak vypadá, že TSMC toto navýšení ceny jednoduše přenese na americké zákazníky (tedy na americké firmy, které to pak přenesou na zákazníky, tedy i americké občany, ale nejen ty). Prozatím se mluví o tom, že by navýšení cen mohlo být okolo 15 %. Zatímco wafer vyráběný 7nm technologií stojí okolo 10 tisíc USD a Apple údajně platí za wafer vyrobený pomocí 3nm procesu okolo 18 tisíc USD, v budoucnu by za něj mohl platit okolo 20-23 tisíc USD.

TSMC už nyní staví továrnu v Arizoně, takže bude vyrábět čipy na americké půdě, tam ale půjde nejprve o 4nm produkci. Původně se mluvilo o tom, že Tchaj-wan by si měl podržet jeden nebo dva nejnovější procesy na své půdě, než je pošle do jiných zemí, nicméně poslední vývoj naznačuje, že by se to mohlo urychlit a 3nm i 2nm výroba by v Arizoně nemusela mít až tak velké zpoždění. Každopádně to vypadá, že nejmodernější čipy budou kvůli Trumpovi o něco dražší.