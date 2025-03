TSMC v USA postaví 5 dalších továren a výzkumné centrum, celkem za 100 mld. USD

USA se snaží nalákat firmy, aby vyráběly čipy opětovně na zdejší půdě. Intel dlouhé roky strádal a dokonce v poslední době outsourcoval část výroby na Tchaj-wan k TSMC, nicméně jeho pozice v rámci americké výroby se postupně změní a bude mít i v USA podstatně větší konkurenci. TSMC zde už od konce roku v Arizoně produkuje čipy v nové továrně a firma jich zde bude mít podstatně více. CEO společnosti C.C. Wei to oznámil společně s prezidentem Donaldem Trumpem. TSMC totiž investuje okolo 100 mld. USD do šesti nových poboček.

V tomto množství by měly být tři továrny na výrobu čipů, dvě továrny na jejich pouzdření a jedno vývojové centrum. Podle Trumpa je velmi důležité, aby firmy vyráběly čipy na půdě USA, poněvadž jde dle jeho slov o národní bezpečnost. Celkové investice TSMC se tak i s těmi předchozími a původně plánovanými vyšplhají na 165 mld. USD. Původních 25 mld. USD bylo loni v dubnu zvýšeno na 65 mld. USD kvůli plánu pro třetí továrnu v Arizoně a nyní tu máme dalších 100 mld. USD. Zatím není jasné, kdy by toto vše mělo stát, firma se ale nechala slyšet, že výstavba by v následujících 4 letech měla zaměstnat okolo 40 tisíc lidí, což nám naznačuje, že by mohlo jít o roky 2029-2030. Stavbou nových továren chce firma řešit i neustálý nedostatek výkonných čipů pro technologie AI.