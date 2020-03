TSMC vylepšilo CoWoS: první interposer o dvojnásobné velikosti fotomasky

Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) je tedy technologie firmy TSMC, která se týká pouzdření čipů a v podstatě jde o to samé, co například AMD nabízí v rámci GPU Vega. Samotné čipy se tak umístí na křemíkový interposer, který umožní jejich vzájemné propojení krátkou a hustou sítí datových cest, díky čemuž tak mohou paměti typu HBM nabídnout i při nízkých taktech velice vysokou propustnost a právě i nízké takty umožní dosáhnout úspornějšího provozu. Roli v jejich případě tak hraje především velice široká sběrnice, jakou by v případě plošných spojů nebylo možné rozumně vytvořit, a zvláště ne s tak krátkými datovými cestami.

TSMC nyní ve spolupráci s Broadcomem svou technologii CoWoS vylepšilo, a může už vyrábět interposery, jejichž velikost odpovídá dvojnásobnému limitu velikosti fotomasky. Konkrétně je to plocha cca 1700 mm2. Výhoda je zřejmá - na větší interposer se vejde více čipů a vedle toho TSMC hlásí, že vylepšený CoWoS je už připraven pro nasazení 5nm čipů technologie N5, již firma už brzy nasadí v praxi.