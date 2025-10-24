Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
GeForce
>
NVIDIA
>
TSMC

TSMC vyrobilo v Arizoně první čipy Nvidie, ty ale pro pouzdření musí na Tchaj-wan

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
TSMC vyrobilo v Arizoně první čipy Nvidie, ty ale pro pouzdření musí na Tchaj-wan
TSMC staví továrny i na půdě USA a jedna z nich už i vyprodukovala první čipy Nvidie. Ty se ale pro finální kompletaci musí prozatím posílat na Tchaj-wan.
Reklama
USA chtějí, aby se nejpokročilejší čipy vyráběly i na jeho půdě, což s dlouholetým zaostáváním Intelu poslední dobou nebyla pravda. Ten ale nyní spouští proces Intel 18A a přidává se také společnost TSMC, která zde budu několik továren pro výrobu jedněmi z nejmodernějších procesů. Ty nejlepší si chce sice nechávat pro Tchaj-wan, ale továrny v USA by neměly být moc pozadu. Jednou z nově spuštěných továren společnosti TSMC je ta ve Phoenixu v Arizoně (konkrétně Fab 21), kde byla zrovna zahájena velkosériová produkce čipů Nvidia Blackwell.
 
Jensen Huang, šéf společnosti Nvidia, tuto továrnu před pár dny navštívil, a firmy spolu oslavily zahájení této velkosériové produkce. Tento krok má zajistit větší soběstačnost USA ve výrobě nejmodernějších čipů, nicméně prozatím pro finální pouzdření (CoWoS) musí být stále odesílány na Tchaj-wan. Pouzdření by se ale v budoucnu mělo provádět rovněž v USA. Už se zde i v těsné blízkosti Fab 21 buduje nové středisko společnosti Amkor Technology, které se bude věnovat právě tomuto. Zde se předpokládá, že bude hotovo v polovině roku 2027 s tím, že produkce bude zahájena v roce 2028.
 
Továrny TSMC v Arizoně budou vyrábět pomocí 4nm, 3nm i 2nm procesů, později se přejde i na 1,6nm proces A16. Ten bude důležitý pro nejmodernější čipy pro telekomunikace, AI a HPC v blízké budoucnosti. Samotné čipy Nvidia Blackwell zde využívají proces 4N, který je upravenou verzí 4nm procesu pro potřeby Nvidie. 
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
Nvidia uvedla 72GB verzi karty RTX PRO 5000
Nvidia uvedla 72GB verzi karty RTX PRO 5000
22.10.2025, Milan Šurkala1
Intel Panther Lake s 12jádrovým GPU otestován v 3DMarku
Intel Panther Lake s 12jádrovým GPU otestován v 3DMarku
21.10.2025, Milan Šurkala6
Huang si posteskl, tržní podíl Nvidie se v Číně u AI akcelerátorů snížil z 95 na 0 %
Huang si posteskl, tržní podíl Nvidie se v Číně u AI akcelerátorů snížil z 95 na 0 %
20.10.2025, Milan Šurkala36
Další shořelý Radeon s 16pinovým napájením. Nešlo však o čistě 12V-2x6 řešení
Další shořelý Radeon s 16pinovým napájením. Nešlo však o čistě 12V-2x6 řešení
16.10.2025, Milan Šurkala64
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Uber nabízí řidičům nový způsob výdělku. Mohou trénovat nejrůznější AI systémy
Uber nabízí řidičům nový způsob výdělku. Mohou trénovat nejrůznější AI systémy
Dnes, Milan Šurkala
Apple M5 míří do Vision Pro. Cena zůstává, déle vydrží a mohou mít dvojitý popruh
Apple M5 míří do Vision Pro. Cena zůstává, déle vydrží a mohou mít dvojitý popruh
Dnes, Milan Šurkala2
Samsung Odyssey OLED G50SF aneb 27" herní OLED monitor za 569 EUR
Samsung Odyssey OLED G50SF aneb 27" herní OLED monitor za 569 EUR
Včera, Milan Šurkala2
OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
OpenAI uvádí nový prohlížeč ChatGPT Atlas, ve velkém využije AI
Včera, Milan Šurkala1
Problém se školním autobusem má i Waymo, NHTSA ho vyšetřuje kvůli ignorování stopky
Problém se školním autobusem má i Waymo, NHTSA ho vyšetřuje kvůli ignorování stopky
22.10.2025, Milan Šurkala6
Opět se objevují zmínky o Ryzenu 9 9950X3D2 s dvojitou 3D V-Cache i novém 8jádru
Opět se objevují zmínky o Ryzenu 9 9950X3D2 s dvojitou 3D V-Cache i novém 8jádru
22.10.2025, Milan Šurkala2
Intel 18A má velkého zákazníka, Microsoft na něm má vyrábět AI akcelerátor Maia
Intel 18A má velkého zákazníka, Microsoft na něm má vyrábět AI akcelerátor Maia
22.10.2025, Milan Šurkala5
Nvidia uvedla 72GB verzi karty RTX PRO 5000
Nvidia uvedla 72GB verzi karty RTX PRO 5000
22.10.2025, Milan Šurkala1