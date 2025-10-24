>
TSMC vyrobilo v Arizoně první čipy Nvidie, ty ale pro pouzdření musí na Tchaj-wan
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
TSMC staví továrny i na půdě USA a jedna z nich už i vyprodukovala první čipy Nvidie. Ty se ale pro finální kompletaci musí prozatím posílat na Tchaj-wan.
USA chtějí, aby se nejpokročilejší čipy vyráběly i na jeho půdě, což s dlouholetým zaostáváním Intelu poslední dobou nebyla pravda. Ten ale nyní spouští proces Intel 18A a přidává se také společnost TSMC, která zde budu několik továren pro výrobu jedněmi z nejmodernějších procesů. Ty nejlepší si chce sice nechávat pro Tchaj-wan, ale továrny v USA by neměly být moc pozadu. Jednou z nově spuštěných továren společnosti TSMC je ta ve Phoenixu v Arizoně (konkrétně Fab 21), kde byla zrovna zahájena velkosériová produkce čipů Nvidia Blackwell.
Jensen Huang, šéf společnosti Nvidia, tuto továrnu před pár dny navštívil, a firmy spolu oslavily zahájení této velkosériové produkce. Tento krok má zajistit větší soběstačnost USA ve výrobě nejmodernějších čipů, nicméně prozatím pro finální pouzdření (CoWoS) musí být stále odesílány na Tchaj-wan. Pouzdření by se ale v budoucnu mělo provádět rovněž v USA. Už se zde i v těsné blízkosti Fab 21 buduje nové středisko společnosti Amkor Technology, které se bude věnovat právě tomuto. Zde se předpokládá, že bude hotovo v polovině roku 2027 s tím, že produkce bude zahájena v roce 2028.
Továrny TSMC v Arizoně budou vyrábět pomocí 4nm, 3nm i 2nm procesů, později se přejde i na 1,6nm proces A16. Ten bude důležitý pro nejmodernější čipy pro telekomunikace, AI a HPC v blízké budoucnosti. Samotné čipy Nvidia Blackwell zde využívají proces 4N, který je upravenou verzí 4nm procesu pro potřeby Nvidie.
