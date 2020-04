TSMC začíná s vývojem 2nm technologie

TSMC se aktuálně může těšit z maximálního vytížení svých 7nm linek, což platí i pro kapacity pro pouzdření čipů s využitím technologie CoWoS využívající interposery a mělo by to platit také pro 5nm proces, jehož uvedení do běžného provozu očekáváme velice brzy.

i Samsungu) Následovat bude už 3nm proces, o němž jsme se dozvěděli, že bude v TSMC zpožděn , což znamená, že nebude připraven v příštím roce, ale v roce 2022. Za tím by ale neměly stát problémy s vývojem jako takovým, ale potíže s přípravou dané nedostatkem vybavení kvůli koronaviru. Samsung má ostatně stejný problém.

Jak ukazuje tento graf, během posledních pěti let udělala společnost TSMC obrovský kus práce a nevypadá to, že by se její tempo mělo do budoucna mírnit. Stíhá ji přitom Samsung, ovšem Intel na druhou stranu o svou technologickou nadvládu přišel a stále bojuje se zprovozněním 10nm procesu, s jehož pomocí moc čipů dosud nevyrábí a tím hlavním je stále bezesporu letitý 14nm proces.

Práce na nástupci procesu N3 by v TSMC již logicky měly dávno probíhat, což nám potvrzuje server Digitimes a dle něj jde o 2nm technologii, která tak s největší pravděpodobností dostane označení N2. Tato informace vyplynula ze setkání zástupců firmy s akcionáři a prozatím nejsou známy v podstatě žádné podrobnosti. Jisté ale je, že se zde uplatní EUV litografie a také lze počítat už s tím, že namísto tranzistorů FinFET už budeme mluvit o GAAFET či MBCFET, nebo prostě o jiném názvu pro nový typ tranzistorů navržených pro maximalizaci styčné plochy kanálu a hradla. Ostatně Samsung s MBCFET počítá již v rámci 3nm technologie a u TSMC by to mohlo být podobné.

Kdy ale přijde onen očekávaný konec vývoje křemíkových technologií, čili bod, za nějž už nebude možné jít? Může jít o 1 nm, ovšem s tím, že samotný atom křemíku měří 0,2 nm, takže to vypadá, že rozlišení výrobních technologií se nyní už nedostane do nižšího řádu. Jsou tu ale jiné možnosti, a to především nové způsoby pouzdření nebo v poslední době stále častěji zmiňovaný obor fotonových čipů, v nichž se namísto elektronů využívají právě fotony.

