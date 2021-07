TSMC zvažuje stavbu továrny v Německu

Jak dobře víme, nabídku na stavbu továrny v Německu , a to konkrétně západně od Mnichova v místě bývalé letecké základy, dostal už Intel. Ten dosud zvažuje, kde svou novou Evropskou továrnu postaví, ale je v podstatě jisté, že ji na území EU opravdu vybuduje. To v případě TSMC není vůbec jisté, ovšem dříve měla tato firma rovnou odmítavý postoj.

Nyní Mark Liu, předseda společnosti TSMC, dle Nikkei na setkání s akcionáři uvedl, že se právě nyní začíná zvažovat, zda v Německu postavit či nepostavit novou továrnu. Je tak stále brzy na to něco slibovat, ovšem TSMC tuto možnost zcela vážně probírá a konečné rozhodnutí má záviset především na potřebách zákazníků.

TSMC tím zřejmě myslí zákazníky v Evropě, kde jich má mnoho nejen z řad výrobců automobilů. V důsledku pak jde pochopitelně jednak o geopolitickou situaci, která se v případě Tchaj-wanu projevuje už zcela neskrývanými výhružkami ze strany Číny a dále jde i o aktuální nedostatek výrobních kapacit.

Mark Liu uvádí, že jeho TSMC o možnostech stavby továrny jedná především se svými německými zákazníky, pro které by místní továrna musela představovat nějakou zřejmou výhodu. Firma ale hlásí, že její zákazníci obecně vítají její expanzi do světa, ale chce postupovat velice obezřetně.

O plánech TSMC přitom víme, že se chystá expanze v USA, Japonsku a Číně. Bude to jednak moderní 5nm provoz v Arizoně, dále továrna v Japonsku pro starší a specializované procesy a pak rozšíření Fab 16 v Nankingu. A že je to velice živé téma, to TSMC dokazuje i nejnovější informací.

Lze také očekávat, že pokud se TSMC k výstavbě továrny v Německu či jinde v Evropě nakonec rozhoupe, těžko tu půjde o supermoderní výrobní proces. Evropští zákazníci totiž zrovna nefigurují mezi těmi, kteří potřebují ty nejlepší výrobní technologie, a tak může jít spíše o něco staršího mezi cca 30 a 10 nm, než abychom tu počítali v jednotkách nanometrů.



Server THW také upozorňuje na skutečnost , že Evropa postrádá potřebné testovací a pouzdřicí kapacity a pokud by TSMC nějaké nepostavilo společně s továrnou, mohlo by to dopadnout tak, že by se čipy stejně musely posílat přes moře a pak zase zpět, čili pak by šlo z logistického hlediska o nesmysl.

