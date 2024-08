Turecko zablokovalo Instagram, patrně jako odvetu za ban kondolencí veliteli Hamásu

Boje na poli IT mezi různými zeměmi nejsou ničím neobvyklým. Třeba v Číně se službami od Googlu a mnoha dalších společností moc nepochodíte. Nyní vznikl další problém, a to konkrétně v Turecku vůči sociální síti Instagram. Ta byla dnes zablokována místním úřadem pro informační technologie a komunikace, toto opatření má označení 490.05.01.2024.-608983. a nikdo neví, jak dlouho bude vlastně trvat (tedy zda půjde o opatření dočasné nebo trvalé). Co přesně stojí za blokací, nebylo sice úřady oficiálně oznámeno, ale skutečný důvod se dost nabízí.

Platforma Instagram totiž začala blokovat kondolence v souvislosti se zabitím vůdce organizace Hamás. Ismáíl Haníja byl zabit 31. července 2024 v Teheránu a blokaci příspěvků vyjadřující soustrast bývalému veliteli kritizoval turecký šéf komunikací Fahrettin Altun jako čistou cenzuru ze strany Instagramu. Také kritizoval to, že Instagram k banu těchto kondolencí necitoval žádné porušení jeho pravidel a nevysvětlil, proč vlastně k banu došlo, což v podstatě turecká strana zopakovala nevysvětleným banem Instagramu.