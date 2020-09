TweakTown: GeForce RTX 3000 bude do konce roku nedostatek

Nové GeForce budou na trhu oficiálně dostupné od 17. září, čili už za dva týdny, a to zatím pouze v podobě GeForce RTX 3080. O týden později nastoupí GeForce RTX 3090 a co se týče GeForce RTX 3070, ta byla ohlášena prostě na říjen.

NVIDIA si pro GeForce generace Ampere vybrala 8nm proces firmy Samsung a říká se, že ve skutečnosti neměla na výběr. Kapacity firmy TSMC jsou vytíženy, takže pokud Tchaj-wanci nemohli NVIDII nic nabídnout, zbýval už pouze korejský Samsung, neboť nikdo jiný už nepřipadá v úvahu.

My zatím nevíme vůbec nic o tom, jakou výtěžnost má daný proces a spekuluje se o tom , že ta právě zatím není ideální. Reakce NVIDIE je tak prý taková, že raději omezí objednávky waferů s 8nm GPU do té doby, než se výtěžnost zlepší a k tomu jí zatím nahrává její zcela jasně zřejmá pozice výkonnostního lídra. Vypadá to tak, že ačkoliv 8nm proces jako takový není z hlediska svého rozlišení ta nejlepší dostupná technologie, je asi poměrně nový, a tedy nevyladěný.

Máme tak prý očekávat, že po celý zbytek tohoto roku bude karet RTX 3000 nedostatek a že půjde potenciálně z tohoto hlediska o nejslabší začátek prodejů nové generace GeForce za mnoho let. NVIDIA se tak dle těchto zpráv chová logicky a ekonomicky, ovšem pokud by měla sama přiznat, že schválně nenechává vyrábět tolik nových GPU, kolik by mohla, s pochopením zákazníků by rozhodně počítat nemohla. My tak můžeme na druhou stranu počítat s tím (ať už je skutečnost jakákoliv), že se k ničemu takovému nepřizná.

Ale uvidíme sami dle toho, jak budou zásobeny obchody. U nás by mohlo jít prostě o nedostatek karet, ale na západě se mohou připravit spíše na bobtnající ceny, které se mohou zvyšovat velice výrazně s ohledem na výkonnostní náskok nové generace.

V každém případě, RTX 2000 jsou nyní už za svou cenu neatraktivní a ať bude dostupnost RTX 3000 zpočátku jakákoliv, časem se bude zlepšovat.

