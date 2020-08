TweakTown: nereferenční verze Ampere přijdou velice brzy

TweakTown se odvolává na dva různé AIB výrobce karet, kteří tvrdí, že nereferenční GeForce generace Ampere se začnou prodávat už během září. Nyní přitom očekáváme, že NVIDIA představí nové karty 31. srpna a poté je přibližně do poloviny září vyšle na trh. Čili pokud by měla umožnit AIB partnerům vzápětí prodávat jejich vlastní verze, nerezervovala by si pro sebe možná vůbec žádnou lhůtu pro exkluzivní prodej karet Founders Edition. A nyní je otázka, co za tím může být.

Na nereferenční Ampere pochopitelně čeká řada lidí, kteří o Founders Edition nemají zájem. A pokud chce NVIDIA verze karet vyrobených přímo AIB partnery vyslat na trh co nejdříve, mohla by za tím být konkurence v podobě chystaných Radeonů Navi 2. generace. Ty by totiž měly nastoupit nedlouho poté a v takovém případě bude pro NVIDII samozřejmě lepší mít co nejdříve na trhu co nejširší nabídku.

Vedle toho je NVIDIA také letos určitě daleko lépe připravena na nástup nové generace z hlediska skladových zásob starších Turingů (na rozdíl od přechodu z generace Pascal) a ostatně i její twitterový teaser se supernovou napovídá, že nás čeká přímo exploze karet nové generace.

Znamená to snad i to, že NVIDIA má připraveny velké zásoby nových čipů? To by vskutku mohla, pokud se potvrdí, že jsou založeny na 8nm technologii Samsungu, která vychází z již odladěného 10nm procesu LPP.

Nyní se už tak nemůžeme divit fotografii z prezentace firmy Asus, která ukazuje právě nereferenční verzi karty RTX 3080 Ti (ne nutně finální název). Ta se objevila už na začátku července.

