Tweety Elona Muska prý nyní mají přednost, nebyl spokojen s jejich dosahem

Twitter pod vedením Elona Muska je jeden kontroverzní krok za druhým a dalším z nich je reakce na dosah tweetu Elona Muska na nedělní Super Bowl. Napsal tweet na podporu Philadelphia Eagles podobně jako prezident Joe Biden, nicméně dosahy těchto tweetů se hodně lišily. Zatímco Joe Biden má necelých 37 milionů sledujících a jeho tweet dosáhl 29 milionů impresí, Elon Musk má 129 milionů sledujících (3,5krát více), nicméně jeho tweet na podobné téma měl jen pouhých 9 milionů zobrazení (tedy ani ne třetinu). Tohle nezůstalo bez odezvy.



Do hry se vložil i Muskův bratranec James Musk, který v pondělí na Slacku zveřejnil urgentní výzvu, která měla vyřešit tuto chybu na platformě. Do hledání chyby a nalezení řešení se mělo pustit okolo 80 zaměstnanců, nicméně Musk také propustil jednoho ze zbývajících dvou hlavních inženýrů za to, že mu ohledně chyby nepodal uspokojivé vysvětlení. Řekl totiž, že zájem o Muska klesá, což měly naznačovat výsledky z Google Trends.

Výsledkem je, že později měly být Muskovy tweety výrazně upřednostňovány a více než 90 % z jeho sledujících mělo možnost vidět každý jeho tweet. Dokonce se ale zobrazují i v návrzích u lidí, kteří Muska nesledují. Elon slíbil další úpravy v algoritmu, co to ale přesně bude znamenat, nevíme. Podotkněme ještě jednu zprávu. Musk se nechal slyšet, že Twitter by měl mít nového CEO do konce letošního roku, takže je docela dobře možné, že sociální síť povede ještě skoro rok (pokud termín neodloží, což by nás asi příliš nepřekvapilo).