Twitter Blue: kolik bude stát nové předplatné a co nabídne?

Od loňského roku se spekuluje, že Twitter rozšíří svou sociální síť o předplatné, které za pravidelný měsíční poplatek rozšíří nabídku funkcí a poskytne také další výhody. Poprvé se o této novince začalo mluvit v červenci 2020, kdy Twitter na LinkedIn zveřejnil nabídku dvou relevantních pracovních pozic. Nyní placená služba získává konkrétnější obrysy, což by mohlo značit její brzké spuštění. Jane Manchun Wong se dostala k informacím o novém předplatném, které zveřejnila kde jinde než právě na Twitteru. Zaprvé jsme se dozvěděli, že je služba pojmenována Twitter Blue. Stát by měla 2,99 dolaru měsíčně, v přepočtu necelých 63 Kč bez DPH. Podle některých indicií by mělo být k dispozici dokonce více tarifů s různými cenami a výhodami. Zatím není jasné, zda bude Twitter Blue spuštěn rovnou celosvětově, nebo začne v USA a na dalších klíčových trzích.



Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

V rámci předplatného získají uživatelé některé funkce navíc proti bezplatní verzi Twitteru. První z nich by měly být Collections, do kterých uživatelé uloží své oblíbené tweety. Jedná se vlastně o rozšíření současného „lajkování“ pomocí tlačítka se srdíčkem. Hlavní rozdíl bude ten, že v kolekcích půjde příspěvky třídit do vlastních složek pro lepší přehlednost. Podle spekulací by mohlo být součástí předplatného také připravované tlačítko pro vrácení zveřejněného tweetu. Toto tlačítko tedy dává šanci zvrátit publikaci ještě před tím, než bude tweet vypuštěn do světa, což se může hodit v případě, že si to rozmyslíte nebo v textu objevíte pravopisnou chybu. Twitter letos v březnu potvrdil vývoj této funkce, ale bez upřesnění, zda půjde o placenou vychytávku.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Podle některých zdrojů by mohla být v rámci předplatného zpoplatněna také desktopová aplikace TwitterDeck, která byla dosud zdarma. Určena je hlavně pro profesionály, kteří odsud mohou efektivně spravovat své tweety a získat přístup k pokročilým funkcím. V souvislosti s předplatným Twitter Blue se v minulosti hovořilo rovněž o nových možnostech přizpůsobení profilu. Velmi zajímavým přídavkem by mohly být funkcionality ze služby Scroll, kterou Twitter nedávno koupil a následně zrušil. Twitter Blue by tedy mohl odstranit reklamy z některých webů, případně odemknout placené články. Není jasné, zda předplatné skryje také reklamy na samotném Twitteru.

Před pár měsíci unikla také informace o funkci Super Follows, která by umožnila fanouškům platit autorům za přístup k exkluzivnímu obsahu – něco podobného teď umí aplikace Patreon. V plánu je také funkce Communities, která by usnadnila sdružování uživatelů podle určitých témat a zájmů – tady se zase Twitter nejspíš inspiroval skupinami na Facebooku.

