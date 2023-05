Twitter jako paywall: Musk umožní čtenářům jednorázovou platbu za články

Svět se mění a s ním i média na internetu. Vidíme to dnes a denně, jak se každým dnes objevuje více a více magazínů skrytých za paywallem. Důvodem jsou především klesající příjmy z reklam, které byly dosud životaschopným způsobem, jakým čtenáři platili za jinak bezplatné články. Blokování reklam speciálním softwarem a dnes i samotnými prohlížeči, ale i velký důraz na zachování soukromí způsobují, že se toto stává více a více problematickým způsobem. Zabránit profilování uživatelů je na jednu stranu žádoucím jevem pro zachování většího soukromí, na druhou stranu nemožnost efektivně cílit reklamu snižuje její výkonnost. A to je problém nejen pro média, ale ve výsledku i pro čtenáře, protože se pak články schovávají za paywall. Počet médií, která přechází na předplatné, se neustále zvyšuje, a sociální síť Twitter se chce pro ně stát jakousi platební bránou.



Ne každému se totiž chce platit mnoho předplatných pro mnoho médií (stejně jako se to málokomu chce dělat to u všech streamovacích služeb), nicméně občas se hodí možnost jednorázového přístupu k vybranému článku. Twitter by se dle Elona Muska mohl stát způsobem, jak jedním klikem umožnit čtenáři zaplatit za přístup k vybranému článku a neplatit předplatné na celý měsíc (nebo jiný časový úsek). Mohla by to být win-win situace pro všechny. Čtenář by měl článek levněji než za předplatné, cena za článek by ale pro média byla vyšší než v případě předplatného (kteří za o něco vyšší cenu přečtou zpravidla podstatně větší počet článků než jeden), no a špatně by z toho nevyšel ani Twitter, který by si za to bral provizi, jejíž výše je zatím neznámá. Systém by měl být zprovozněn v průběhu května.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.… — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023

Reakce na oznámení se různí, někteří to považují za krok špatný, některý za dobrý. Jedním z pozitivních názorů je např. to, že to čtenářům umožní dostávat se k širšímu počtu médií různých názorů, než být placením plnohodnotných předplatných uvrtáni v omezeném počtu médií. Další si naopak myslí, že čtenáři budou navzdory vyšší přepočtené ceně za článek preferovat spíše jednorázové platby a může to znamenat pokles příjmů a nikoli nárůst. Objevují se i názory, že to povede k více clickbait článkům, ale to byl i případ reklam. Jiní to naopak vítají jako možnost občasně oslovit nové čtenáře, kteří by se přes paywall s měsíčním předplatným k článku nedostali (nechtěli by platit vyšší cenu kvůli jedinému článku), což může ve výsledku vést k tomu, že se nakonec těmi předplatiteli stanou.