Twitter odstavil účet Donalda Trumpa: sílí otázky ohledně regulace sociálních sítí

Nedávné protesty ve Washingtonu a kontroverzní příspěvky Donalda Trumpa způsobily, že většina sociálních sítí tyto příspěvky buď smazala, nebo na účty amerického prezidenta uvalila dočasný (Twitter) nebo dokonce dlouhodobý ban na neurčito (Facebook, Instagram). Facebook účet pozastavil minimálně do 20. ledna, kdy prezidentský úřad převezme Joe Biden, ale není rozhodnuto, zda u tohoto data ban opravdu skončí nebo ne. Právě prvně zmiňovaný Twitter se ale nakonec přidal také a rovněž zavedl ban na neurčito. Trump tak nejenže nemůže přidávat nové příspěvky, ale dokonce se neukazují ani ty staré. Důvodem je především to, že Trump hodnotí výsledky voleb jako zfalšované a mnozí také hovoří o jeho podněcování k násilnostem. To se Trumpovi pochopitelně nelíbí a říká, že si založí vlastní sociální síť.

Celá situace se ale může stočit i do jiné roviny, kterou nastínil britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. Ten říká, že bany ukazují "redakční" rozhodnutí sociálních sítí, rozhodují, kdo má a kdo nemá mít prostor, a ty by tak neměly být hodnoceny jako "platformy", ale jako "vydavatelé". A s tím by se mělo změnit i to, jak silně by měly být regulovány a především, jaká by měla být zodpovědnost za obsah, který se na nich objeví.

Vzniká tak paradoxní (ale v zásadě očekávaná) situace, kdy nejprve politici tlačili na sociální sítě, aby limitovaly šíření násilného a jinak závadného obsahu, a když se podle požadavků politiků a vlád chovají, začínají to považovat za akt moderování obsahu, který jim nenáleží, že se chovají spíše jako redakce a ne jako sociální platformy. Tedy, že se samy posouvají do sféry, která bude vyžadovat ještě více regulace než dosud.



Ceny souvisejících / podobných produktů: